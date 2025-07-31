Lockheed Martin поставит дополнительные ракеты для комплексов THAAD

ЦАМТО, 30 июля. Минобороны США 28 июля объявило о подписании Агентством по ПРО с Lockheed Martin дополнительного контракта на закупку ракет-перехватчиков для комплексов THAAD американской армии.

Соглашение является реализацией опциона к базовому контракту HQ0147-17-C-0032. Его стоимость составляет 2,063 млрд. долл. После подписания данного соглашения общая стоимость закупки возросла с 8,353 до 10,416 млрд. долл.

Работы по контракту будут выполнены на предприятиях в Далласе (шт.Техас), Саннивейл (шт.Калифорния), Трое (шт.Алабама) и Кэмдене (шт.Арканзас). Как ожидается, поставки по контракту будут завершены до 1 декабря 2029 года.

Как сообщал ЦАМТО, комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) является одним из ключевых элементов системы противоракетной обороны США и предназначен для защиты американских войск и сил союзников, а также городов и важных объектов инфраструктуры от баллистических ракет малой и средней дальности.

Разработанные Lockheed Martin ракеты-перехватчики системы THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill), и позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может быть оперативно переведен в боевое положение и способен взаимодействовать с другими элементами глобальной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).

Батарея THAAD обычно состоит из шести пусковых установок, транспортирующих 48 противоракет (по восемь на пусковую установку), одной радиолокационной станции AN/TPY-2 (Army/Navy Transportable Radar Surveillance and Control Mode 2), тактического компонента управления огнем/связи и тяжелых тактических грузовиков повышенной проходимости (HEMTT).

Развернутые в регионе Ближнего Востока комплексы THAAD принимали участие в перехвате запущенных Ираном по Израилю ракет в ходе июньского конфликта. По данным источников CNN, во время 12-дневной операции ВС США израсходовали около четверти своего запаса противоракет THAAD. При этом, несмотря на активное применение THAAD, десятки иранских ракет все же поразили территорию Израиля.

По официально неподтвержденной информации, всего было выпущено более 100 ракет-перехватчиков THAAD, что значительно превышает темпы их производства. Использование такого количества противоракет за столь короткий период привело к появлению бреши в системе противоракетной обороны США. В прошлом году МО США закупило всего 11 новых перехватчиков THAAD и, как ожидается, получит еще 12 в этом финансовом году. Стоимость каждого перехватчика оценивается в 12,7 млн. долл.