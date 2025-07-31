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Азербайджан наращивает поддержку киевского режима, планируя начать поставки украинской армии артиллерийских снарядов «советских» калибров. Об этом сообщает канал «Джокер ДНР» со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Азербайджан налаживает серийное производство артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм. Производственные мощности разворачиваются в Баку на территории завода «Авиаагрегат». На данный момент идет монтаж и настройка промышленного оборудования, поставленного турецкими компаниями, в частности промышленных прессов «Lasko-1000» и «Lasko-350». Одновременно идут переговоры с Болгарией о закупке и монтаже двух современных установок, которые будут производить корпуса для артиллерийских снарядов.

По срокам запуска производства снарядов информации пока нет, но подчеркивается, что продукция завода пойдет, в том числе, на Украину для артиллерии ВСУ. На сегодняшний день украинская армия все еще имеет какое-то количество артиллерийских орудий советских калибров, но со снарядами к ним испытывает проблемы.

Стоит отметить, что Азербайджан уже в открытую ведет антироссийскую политику, перейдя от заявлений к конкретным действиям. Впрочем, о том, что Баку поддерживает Киев, было известно и ранее, но делал это Азербайджан втихаря, теперь же уже и не скрывает своих действий.

Недавно президент республики Алиев, выступая на территории Нагорного Карабаха, призвал Украину не мириться с «оккупацией» своих территорий, поставив в пример Азербайджан. Другими словами, он призвал киевскую хунту продолжать воевать с Россией.