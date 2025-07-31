США могут скрывать размещение лазерного оружия в космосе за «ширмой» установок межспутниковой связи OISL

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Американцы вложили дополнительные средства в развитие своей военной спутниковой группировки. Она обширна, однако, как считают в Пентагоне, нуждается во внедрении актуальных новшеств. Одним из таких новшеств обозначается система связи между спутниками, выведенными на орбиту.

ВМС США заказывает у компании BlackSky специальные терминалы межспутниковой связи, работа которых основана на оптических сигналах. Речь идёт о терминалах с лазерной установкой OISL.

Новая технология направлена на увеличение скорости передачи изображений высокого разрешения и больших объёмов данных непосредственно между спутниками до их попадания на наземные станции.

Оснащённые OISL американские спутники будут относить к третьему поколению спутниковых систем США. И естественно, всё для повышения военной осведомлённости и боеспособности армии (пока – ВМС) США.

Гендиректор компании, получившей заказ, Брайан О’Тул:

Обновлённые спутники, как ожидается, будут передавать графические данные в 10 раз быстрее и большие данные в пять раз быстрее, чем существующие системы.

В компании заявляют о том, что лазерные OISL обеспечат широкополосную прямую связь между спутниками, значительно сокращая время передачи и обработки данных. Помимо скорости, система обеспечивает повышенную безопасность данных и отказоустойчивость, помогая предотвращать помехи и глушение во время критически важных операций.

При этом эксперты высказывают гипотезы на счёт того, лазерные установки на американских спутниках могут использоваться не только и даже не столько как инструментарий для передачи данных. По одной из версий, это тест для лазерного оружия - по будущему уничтожению спутников противника (России и Китая, например). Так как размещение оружия в космическом пространстве запрещено международным договором, США будут делать вид, что это и не оружие вовсе, а межспутниковая связь.