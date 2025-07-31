Польша испытывает хронический дефицит боеприпасов. Меры приняты, но это капля в море (Niezależny Dziennik Polityczny, Польша)

NDP: Польша испытывает хронический дефицит боеприпасов

В Польше бьют тревогу: армии катастрофически не хватает боеприпасов, пишет Niezależny Dziennik Polityczny. Стране систематически увеличивает финансирование производства артиллерийских снарядов 155 миллиметров. Однако военные эксперты разводят руками: это капля в море.

Влодзимеж Калета (Włodzimierz Kaleta)

Современное поле боя не прощает дефицита в самой важной для армии сфере. Это боеприпасы. Польша, учась на опыте Украины, после многих лет нерадения взяла курс на самодостаточность в области снабжения войск боеприпасами. Достичь ее планируется к 2028 году. Реализация этих планов уже началась, но сделать это будет нелегко.

Конфликт на Украине, даже если и не удивил военных стратегов ведущей ролью артиллерии, которая по-прежнему остается ключевым инструментом ведения боевых действий, то, безусловно, застал врасплох теми огромными количествами боеприпасов, которые, как оказалось, необходимы для эффективного ведения боевых действий. Логистика в современном крупномасштабном конфликте играет еще более важную роль, чем в прошлых войнах.

Во время боевых действий на Украине обе стороны ежедневно выстреливают тысячи снарядов. Русские в период наиболее интенсивных боев тратили даже 9-10 тысяч снарядов в день. Большинство поддерживающих Украину западных стран не имели достаточных ресурсов не только для того, чтобы предоставить ей боеприпасы в таком количестве, но даже не имеют достаточных их запасов для собственных нужд.

В этих условиях Польша, как и другие страны НАТО, сделала ставку на полную самодостаточность в области боеприпасов. Зависимость от иностранных поставок во время кризисных ситуаций и возможные перебои в цепочке поставок могут грозить параличом обороны страны. Поэтому Польша не должна зависеть от импорта.

Дополнительное финансирование и новые технологии. Без этого амбициозные планы по боеприпасам могут рухнуть

"Производство боеприпасов для польского правительства является абсолютным приоритетом. Суверенитет такого производства — это священное для нас дело, стратегия государства на многие годы", — подчеркивает в своих выступлениях вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Сегодня появляется все больше информации, свидетельствующей о том, что Польша систематически увеличивает финансирование производства боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов 155 миллиметров. Недавно мы сообщали, что в рамках программы наращивания производства и инвестиций в этой сфере польский военный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) получил дофинансирование в размере 2,4 миллиарда злотых.

На эти средства, полученных из государственного Фонда инвестиций, четыре крупнейшие компании польского ВПК — PGZ, Dezamet, Mesko, Nitro-Chem и Gamrat — построят новые производственные линии, займутся развитием технологий и увеличением независимости страны в области производства артиллерийских боеприпасов и порохов.

В Польше также уделяется внимание развитию гражданско-военных технологий двойного назначения, что должно обеспечить достаточную гибкость производства в случае кризисных ситуаций. Эти проекты, к сожалению, остро нуждаются в финансировании.

Проекты уже стартовали. Производство боеприпасов растет и будет расти дальше. Достаточно ли этого?

В рамках этих мер концерн PGZ должен построить три завода по производству артиллерийских боеприпасов:

завод № 1 — предприятие, способное производить 155-миллиметровые снаряды в количестве до 100 тысяч штук в год,

завод № 2 — новая линия по выпуску современных боеприпасов для САУ Krab и K9 производственной мощностью до 80 тысяч штук в год,

завод № 3 — предприятие по производству зарядов и пороха, являющееся стратегической материальной базой для производства боеприпасов.

На сегодняшний день известно, что в рамках государственного финансирования сектора производства боеприпасов завод Zakłady Metalowe Dezamet в Новой-Дембе получил 1,358 миллиарда злотых для расширения производства крупнокалиберных боеприпасов 155 миллиметров, а конкретно — на строительство завода по производству корпусов снарядов 155 миллиметров.

Предприятие построят в Емилиануве под Быдгощем. Оно будет интегрировано с военным терминалом, который тоже планируется соорудить в недалеком будущем. Как ожидается, данный проект положительно повлияет на развитие военной инфраструктуры в регионе.

Компания Mesko из города Скаржиска-Каменна получит 887,2 миллиона злотых на модернизацию производственных линий, в частности на развитие предприятия в городе Красник и увеличение объемов производства корпусов боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Завод Zakłady Chemiczne Nitro-Chem с головным офисом в Быдгоще получит более 113,3 миллиона злотых на расширение инфраструктуры и производственных линий, что позволит многократно увеличить мощности по производству крупнокалиберных боеприпасов.

Среди бенефициаров программы также компания Gamrat. Как сообщили в социальных сетях ее представители, в рамках нового проекта она получит финансовую поддержку в размере более 66,1 миллиона злотых на производство газогенераторов. Их использование в 155-миллиметровом снаряде позволяет увеличить его дальность стрельбы даже на 20%. Благодаря их использованию польские самоходные орудия Krab могут поражать противника на расстоянии до 40 километров.

Целью всех этих действий является достижение полного "снарядного суверенитета" к 2028 году.

"В 2028 году Польша станет самодостаточной в области производства боеприпасов. Это будет цивилизационный скачок", – уверяет заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик (Cezary Tomczyk).

К этому сроку Польша будет производить 200 тысяч единиц боеприпасов 155 миллиметров в год. К тому же на 500% увеличится производство малокалиберных боеприпасов — до одного миллиона единиц в день. Конечно, это только первый шаг на пути к автономии в области производстве боеприпасов, особенно калибра 155 миллиметров, соответствующих стандартам НАТО. Однако специалисты сомневаются, что такое количество боеприпасов обеспечит нам настоящую боеприпасную независимость.

Безопасность благодаря автономии. Для этого нужны не только деньги, но и время и компетенции

Тема боеприпасов в польской армии является крайне актуальной и при этом дискуссионной. При ее обсуждении часто цитируется заявление бывшего главы Бюро национальной безопасности Польши генерала Дариуша Луковского (Dariusz Łukowski), который заявил, что боеприпасов Войску Польскому хватит на пять дней войны.

В свою очередь, вице-президент концерна PGZ Аркадиуш Бак (Arkadiusz Bąk) назвал эти сведения надуманными и "сенсацией", которая в общественном сознании эволюционировала до статуса "общеизвестной и неоспоримой истины".

В беседе с нашим порталом Аркадиуш Бак заверил, что PGZ планирует производить 150-180 тысяч 155-миллиметровых снарядов в год. Он также считает, что сведения о выпуске четырех-девяти тысяч снарядов в день русскими завышены, а сравнение с расходом боеприпасов на Украине неадекватно. С его точки зрения, польской армии этих 180 тысяч единиц боеприпасов точно хватит.

Военные специалисты считают, что это капля в море

У полковника Анджея Дерлатки (Andrzej Derlatka) другое мнение. Он считает, что 180 тысяч единиц снарядов в год — это капля в море.

"Дело не только в цифрах, а в философии обороны. Тут надо определиться, к чему мы должны готовиться — к полномасштабному конфликту или к ограниченным боевым действиям. Мы обязаны учитывать самый пессимистичный вариант. Польше нужно быть готовой к артиллерийской войне на условиях, которые будет диктовать Россия", – утверждает полковник Дерлатка.

К тому же заводам PGZ для выхода на заявленные объемы производства около 200 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров в год нужно время. Это займет не менее трех лет. Время у Польши, к счастью, пока за счет конфликта на Украине есть. Его нужно использовать, чтобы наверстать упущенное. Хорошо, что накапливание достаточного количества боеприпасов стало стратегической целью Польши. Это вопрос не только логистики, но и нашего суверенитета — политического и военного.