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РИА Новости

В Курской области завершили испытания робота для уничтожения мин

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Работа сапера
Работа сапера.
Источник изображения: © РИА Новости

МЧС испытало под Курском новейшего робота для дистанционного подрыва мин

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России завершили испытания на территории Курской области дистанционного робота для обнаружения и уничтожения заминированных участков, сообщили РИА Новости в институте.

"Наземный дрон-камикадзе предназначен для дистанционного обнаружения и уничтожения заминированных участков. Робот способен устанавливать заряд с целью уничтожения взрывоопасных предметов, что значительно повышает безопасность спасателей и ускоряет процесс очистки территорий", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такой тип роботов может стать важным элементом в условиях необходимости быстрого реагирования на угрозы минной опасности.

"В рамках усилий по возвращению к нормальной жизни жителей Курской области, пострадавших в результате вторжения украинских националистов, учёные института продолжают активную работу по развитию современных средств для очистки местных территорий от взрывоопасных предметов. Особое внимание уделяется внедрению передовых технологий, которые позволяют максимально эффективно и безопасно проводить работы по ликвидации неразорванных боеприпасов, мин и самодельных взрывных устройств. В этом контексте учёные ВНИИ ГОЧС провели испытания робототехнического средства", - резюмировал представитель ведомства.

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