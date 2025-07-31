Welt: НАТО переживает скандалы, которые ставят под угрозу ее существование

В настоящее время НАТО переживает несколько скандалов, которые ставят под угрозу ее существование, пишет Die Welt. В отношении нескольких высокопоставленных британцев ведется дело о превышении должностных полномочий, других сотрудников обвиняют в коррупции.

Ларс Петерсен (Lars Petersen)

Ларс Петерсен является руководителем национальной команды расследователей издания Die Welt, Business Insider Deutschland и Politico Deutschland и уже много лет занимается расследованием закулисных интриг и скандалов в сфере экономики и политики.

В настоящее время НАТО переживает несколько скандалов, которые ставят под угрозу ее существование. После обвинений в коррупции в адрес сотрудников Агентства НАТО по обеспечению и закупкам в Люксембурге теперь еще и несколько британцев были отстранены от должности. Они якобы злоупотребили своими полномочиями. Эти случаи ставят оборонный альянс в затруднительное положение. Сначала обвинения в мошенничестве и коррупции в собственном Агентстве по закупкам, теперь проверки на соответствие требованиям в финансовом отделе штаб-квартиры в США: НАТО в настоящее время встряхивают серьезные обвинения в нескольких центральных подразделениях военного альянса.

По информации Die Welt, в конце прошлой недели несколько сотрудников финансового отдела в Верховном главнокомандовании по трансформации ОВС НАТО (АСТ) в Норфолке, Вирджиния, были отстранены от работы. ACT является одним из двух стратегических штабов военного альянса и подчиняется главе НАТО. Отдел отвечает за все стратегические и концептуальные вопросы ведения военных действий.

Расследование соблюдения нормативных требований в отношении нескольких британцев

Из источников в НАТО поступают сообщения о том, что отстранение от работы в так называемом отделе "J8" коснулось "нескольких" высокопоставленных британских сотрудников. Они якобы "злоупотребили своими полномочиями". Что именно это означает, неясно, однако, по словам одного из знакомых с предъявленными обвинениями, речь идет о чем-то серьезном. В течение нескольких недель в отношении этих фигурантов проводились внутренние расследования по вопросам соблюдения нормативных требований. Представитель ACT не стал комментировать детали по просьбе журналистов: "В соответствии с нашей давней политикой, мы не комментируем внутренние процессы. Однако я могу заверить вас, что командование требует от всех сотрудников соблюдения высочайших стандартов поведения и ответственности. Если возникают сомнения, они рассматриваются с помощью установленных внутренних механизмов в соответствии с нашей приверженностью справедливости, честности и организационной дисциплине".

Обвинения в коррупции в агентстве по закупкам

Всего несколько дней назад издание Die Welt сообщило о серьезных обвинениях в адрес сотрудников Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). Согласно внутреннему отчету НАТО, который находится в эксклюзивном распоряжении газеты Die Welt, в прошлом году сотрудник агентства свел NSPA с румынской компанией SC Global Defense Logistics (SCG). Эта компания предоставляет услуги по поставке топлива и снабжению для военно-морских сил НАТО по всему миру.

По данным румынского антикоррупционного ведомства, в начале 2024 года компания SCG пообещала сотруднику NSPA 200 000 долларов США, если тот обеспечит компании преимущества в тендере на заключение договора об управлении портом. Стоимость контракта: 9 миллионов евро. В июле и октябре 2024 года чиновнику через греческого посредника было передано в общей сложности 100 000 долларов. В конце января 2025 года в ресторане отеля было выплачено еще 30 000 долларов наличными.

НАТО обратилось к румынским властям, которые арестовали двух мужчин. Запрос в антикоррупционное ведомство о текущем состоянии расследования пока остался без ответа.

Арестованы по обвинению

Во втором случае бельгийская прокуратура ведет расследование в отношении нескольких нынешних и бывших сотрудников NSPA по подозрению в взяточничестве, отмывании денег и кумовстве. Согласно обвинению, они передавали информацию оборонным компаниям и требовали за это деньги. По данным следствия, для отмывания незаконных доходов были созданы липовые консалтинговые компании.

В середине мая этого года в Бельгии, Нидерландах и Испании были исполнены ордера на арест, в том числе в отношении 58-летнего бывшего сотрудника Министерства обороны Бельгии. По информации издания Die Welt, расследование ведется и в Италии. Теперь ход дела координируется европейским органом Евроюстом.

В последнее время внутри НАТО также звучат обвинения в адрес генерального директора Агентства НАТО по обеспечению и закупкам Стейси Каммингс. Однако речь идет прежде всего о критике ее подхода к ведению текущих дел и подбору персонала на вакантные должности. Здесь часто предпочтение отдается кандидатам, которых Каммингс хорошо знает лично. Представители НАТО отказываются комментировать ситуацию с Каммингс.

Использование в пропагандистских целях

Обвинения в адрес НАТО прозвучали в самое неудачное время. После многих месяцев работы над новыми задачами, новой структурой и будущей ролью США альянс должен сосредоточиться на повышении обороноспособности своих участников. В ближайшие недели должно стать ясно, сколько военнослужащих США выведут из Европы.

Это, вероятно, приведет к тому, что европейцы должны будут компенсировать эту нехватку кадров самостоятельно. К тому же, подобные случаи на фоне конфликта с Россией подкрепляют нарратив о том, что Запад коррумпирован. Несколько российских СМИ уже подхватили обвинения против сотрудников Агентства НАТО по обеспечению и закупкам. Не зря альянс, отвечая на наш запрос, подчеркивает, что НАТО сама инициировала расследование. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: "Мы хотим докопаться до сути дела".