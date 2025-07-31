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ТАСС

И.о. главы NASA: США и в трудные времена не разрывают связи с РФ в космосе

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И.о. главы NASA Шон Даффи
И.о. главы NASA Шон Даффи.
Источник изображения: © AP Photo/ George Walker IV

Шон Даффи отметил, что Вашингтон рассматривает космос как сферу "международного партнерства"

ВАШИНГТОН, 29 июля. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. США даже в трудные времена не разрывают партнерские отношения с Россией в космосе, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом заявил ТАСС министр транспорта США - исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

Отвечая на вопрос касательно предстоящей встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым, Даффи отметил, что США рассматривают космос как сферу "международного партнерства". "Она уникальна тем, что у нас могут быть разногласия по поводу конфликта, и они есть. У нас дикие разногласия с русскими по поводу Украины. Но вы можете видеть, что мы находим точки соприкосновения и партнерства, что, например, имеет место [в работе] с русскими на Международной космической станции", - заявил он.

"Даже в трудные времена мы не разрываем эти связи. Мы намерены продолжать работу над имеющимися проблемами, но мы рассчитываем продолжать выстраивать союзнические, партнерские и дружеские отношения по мере того, как человечество продолжает осваивать космическое пространство", - подчеркнул и.о. главы NASA. 

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