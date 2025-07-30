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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Отсутствие компромисса

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Источник изображения: belvpo.com

Всю прошлую неделю союзники по НАТО демонстрировали свои возможности по нанесению ударов ВТО по территории Калининградской обл. и Республики Беларусь. Осуществлялось это в рамках учений Neptune Strike 25-2 (NEST).

По скромным оценкам в них приняло участие более 7 тыс. военнослужащих из 14 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Польшу, Финляндию, страны Балтии и др.

По сценарию, истребители F-18 ВМС США, F-18 ВВС Финляндии, а также Tornado ВВС Германии сначала усилили авиационную группировку альянса в Польше и странах Балтии. Причем, американские самолеты взлетали с авианосца USS Gerald R. Ford, барражирующего в Адриатическом море. Затем в ходе маневров отрабатывались вопросы организации взаимодействия с союзниками и нанесения БШУ на полигоне Казлу-Руда в Литве. Наведение на цели и корректировку осуществляли передовые авиационные наводчики (JTAC) из ССО Литвы при участии итальянских и испанских военных.

Кроме того, на одном фоне с NEST проходили маневры F2T2, целью которых является разведка критических объектов на территории КОР и нанесения по ним ударов ВТО воздушного и наземного базирования.

На фоне обострения обстановки в Восточной Европе, особенно в связи с недружественными действиями Варшавы в отношении Минска и Москвы, следует ожидать дальнейшее наращивание военного присутствия НАТО в Польше и странах Балтии.

Дополнительным сигналом служит недавняя инспекция ВС Польши командующим ОК ОВС НАТО в Брюнссуме, генералом Инго Герхартцем, что может свидетельствовать о подготовке к усилению мероприятий оперативной боевой подготовки альянса в регионе.

Параллельно в Польше усиливается информационная кампания, формально направленная на борьбу с нелегальной миграцией. Однако ее масштаб позволяет предположить, что под этим прикрытием может вестись подготовка к провокациям, приуроченным к началу совместных российско-белорусских учений. Цель таких действий очевидна – дестабилизация обстановки в регионе и срыв учений. К тому же, в условиях отсутствия компромисса по линии Восток-Запад подобные действия лишь усилят напряженность и повысят риски прямого столкновения между СГ и альянсом.

Павел Ковалев

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Германия
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Продукция
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Военные учения
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