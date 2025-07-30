Ростех и Высшая школа экономики стали партнерами в сфере инженерной подготовки и научных исследований

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Госкорпорации Сергей Чемезов и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов

Госкорпорация Ростех и Высшая школа экономики заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере науки и образования. Документ направлен на проведение совместных исследований, подготовку высококвалифицированных кадров и формирование научно-технического задела в интересах высокотехнологичных отраслей России. Кроме того, совместно с московской школой № 58 будет вестись профориентация школьников по направлениям инженерии, ИТ и кибербезопасности.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов и директор ГБОУ «Школа № 58» Дмитрий Топешкин.

Ростех и НИУ ВШЭ договорились о реализации совместных проектов в сфере цифровизации процессов проектирования, производства, испытаний и эксплуатации высокотехнологичной продукции, включая разработку прикладных моделей искусственного интеллекта. Это позволит сократить сроки и затраты на разработку и сертификацию новой техники.

Соглашение предусматривает также постановку стратегических задач для совместных исследований, создание организационных и экономических механизмов для внедрения инноваций в промышленность, развитие кадрового потенциала организаций Корпорации в таких направлениях, как компьютерные науки, бизнес-аналитика, микроэлектроника и электронное машиностроение.

«Сегодня сотрудничество с вузами — это не только подготовка кадров по востребованным специальностям. Ростех выстраивает системное взаимодействие с вузами, научный потенциал которых помогает решать практические задачи промышленности. Только в 2024 году мы инвестировали в исследования и разработки на базе ведущих университетов 3,5 млрд рублей. Такое партнерство ускоряет достижение технологического суверенитета и способствует росту конкурентоспособности нашей продукции», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Студентов и аспирантов вуза планируется привлекать к участию в прикладных проектах предприятий Ростеха. При этом особое внимание будет уделено развитию производственной аспирантуры и совместных образовательных программ.

Также на базе НИУ ВШЭ будут запущены программы переподготовки и повышения квалификации сотрудников Ростеха в области экономики и управления с учетом актуальных технологических вызовов. Уже реализуется подготовка высококвалифицированных специалистов по магистерской программе «Аналитик деловой разведки», в рамках которой особое внимание уделяется освоению технологий Big Data и инструментов информационно-аналитической работы.

«Мы подписали соглашение с Ростехом, ведущей государственной корпорацией, и сразу зафиксировали значительное количество совместных мероприятий в рамках дорожной карты. Главным потенциалом нашего сотрудничества мы видим подготовку специалистов по инженерной и компьютерной тематике — в направлениях, в которых Высшая школа экономики особенно сильна. Подготовленные нами инженеры впоследствии могли бы работать в структурах Ростеха на самых высоких позициях. „Вышка“ также сильна своими экспертами, и мы планируем помогать компании с экспертизой по приоритетам ее развития. А еще мы готовы заниматься для Корпорации научными исследованиями и разработками в разных высокотехнологичных сферах, от микроэлектроники до компьютерной безопасности, и формировать для наших партнеров прогнозы по технологическим приоритетам будущего», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

С учетом того, что подготовка инженерных кадров сегодня начинается со школьной скамьи, Ростех, НИУ ВШЭ и школа № 58 в районе Покровское-Стрешнево (Москва) займутся совместной профориентационной работой. Школьникам будет предложено углубленное изучение естественных наук, инженерии и математики.

«Соглашение с Ростехом и Высшей школой экономики дает возможность нашим ученикам не только узнать больше, но и попробовать себя в роли инженеров, аналитиков, разработчиков — еще до окончания школы. Новый корпус школы № 58 в жилом районе ÁLIA стал для этого идеальной средой — он построен по принципу кампуса с лабораториями, мастерскими и пространствами для проектной работы», — отметил директор школы № 58 Дмитрий Топешкин.

Ростех активно развивает сеть инженерных классов по всей стране — сегодня их насчитывается более 200, в них обучаются около 5,5 тысячи школьников. Кроме того, холдинги Корпорации сегодня сотрудничают с более чем 140 университетами в 45 регионах России.

На базе ведущих вузов, таких как МАИ, МИРЭА, МФТИ, МГИМО и РУДН и др., при поддержке предприятий Корпорации действует 75 базовых кафедр. Ежегодно на целевые образовательные программы в вузах принимается от 3,5 до 4 тысяч абитуриентов, которые по окончании учебы пополняют ряды инженеров и управленцев Ростеха.