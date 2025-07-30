Украинские ресурсы утверждают, что к ВСУ попал уцелевший модуль УМПК

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Противник утверждает, что в руки ВСУ попал уцелевший модуль УМПК, которым была оборудована одна из неразорвавшихся авиабомб.

На опубликованном украинскими ресурсами видео можно увидеть, как некий мужчина демонстрирует практически неповрежденный модуль, а также лежащий неподалеку корпус от, по-видимому, обезвреженной ФАБ. При этом комментатор с явными нотками грусти в голосе рассказывает своей аудитории, что УМПК этого типа обеспечивает полет авиабомбы на десятки километров.

Массовое применение ФАБ с УМПК стало одним из факторов, предопределяющим успешное продвижение наших войск на разных участках линии боевого соприкосновения. Благодаря применению новых модификаций ФАБов с УМПК с повышенной помехозащищенностью, точными и чрезвычайно кучными ударами уничтожаются опорные пункты, укрепленные огневые точки и ПВД противника.

Это дает свои плоды, позволяя «вскрывать» укрепления и — как следствие — прорубать оборудованные линии обороны противника. Успешное применение ФАБов в очередной раз наглядно иллюстрирует огромную роль авиации в условиях современных боевых действий. Главные «рабочие лошадки» ВКС РФ — истребители-бомбардировщики Су-34 благодаря УМПК способны наносить мощные удары по врагу, не входя в зону действия его ПВО. При этом модули УМПК постоянно совершенствуются — повышается дальность поражения и устойчивость к воздействию РЭБ противника.