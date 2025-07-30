Войти
Военное обозрение

Украинские ресурсы утверждают, что к ВСУ попал уцелевший модуль УМПК

343
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Противник утверждает, что в руки ВСУ попал уцелевший модуль УМПК, которым была оборудована одна из неразорвавшихся авиабомб.

На опубликованном украинскими ресурсами видео можно увидеть, как некий мужчина демонстрирует практически неповрежденный модуль, а также лежащий неподалеку корпус от, по-видимому, обезвреженной ФАБ. При этом комментатор с явными нотками грусти в голосе рассказывает своей аудитории, что УМПК этого типа обеспечивает полет авиабомбы на десятки километров.

Массовое применение ФАБ с УМПК стало одним из факторов, предопределяющим успешное продвижение наших войск на разных участках линии боевого соприкосновения. Благодаря применению новых модификаций ФАБов с УМПК с повышенной помехозащищенностью, точными и чрезвычайно кучными ударами уничтожаются опорные пункты, укрепленные огневые точки и ПВД противника.

Это дает свои плоды, позволяя «вскрывать» укрепления и — как следствие — прорубать оборудованные линии обороны противника. Успешное применение ФАБов в очередной раз наглядно иллюстрирует огромную роль авиации в условиях современных боевых действий. Главные «рабочие лошадки» ВКС РФ — истребители-бомбардировщики Су-34 благодаря УМПК способны наносить мощные удары по врагу, не входя в зону действия его ПВО. При этом модули УМПК постоянно совершенствуются — повышается дальность поражения и устойчивость к воздействию РЭБ противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 07:10
  • 9794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 05:27
  • 12
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 30.07 05:14
  • 1
"Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда
  • 30.07 03:39
  • 37
"Главное - не зарабатывать новых долгов"
  • 30.07 02:59
  • 0
О поколениях подводных лодок
  • 30.07 00:09
  • 1
Разница поколений: Путин оценил мощь атомных подлодок ВМФ РФ
  • 29.07 22:43
  • 488
Претензии к администрации сайта
  • 29.07 22:09
  • 0
По поводу "Наверстать упущенное: истребитель Су-35 получил масштабную модернизацию для воздушного боя (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.07 21:22
  • 0
Ответ на "Россия только что спустила на воду крупнейший в мире боевой корабль после 26-летней глубокой модернизации (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.07 19:47
  • 0
По поводу "На Западе оценили мощь атомных подлодок России"
  • 29.07 18:39
  • 0
По поводу "Отсутствие компромисса"
  • 29.07 15:30
  • 0
Отсутствие компромисса
  • 29.07 15:22
  • 0
Военный эксперт Богодель: Масло в огонь
  • 29.07 09:55
  • 1
На Западе оценили мощь атомных подлодок России
  • 29.07 09:30
  • 1
Разработанный УВЗ по заказу Минобороны тяжёлый штурмовой роботизированный комплекс «Штурм» засветился при возвращении с полигона