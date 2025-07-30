В России назвали условие перехода в быстрое боевое наступление

Переход в быстрое боевое наступление возможен после внедрения дронов с ИИ

Переход в быстрое наступление на поле боя возможен после широкого внедрения роев дронов с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Издание называет несколько условий для широкого внедрения роев дронов с ИИ на поле боя. Во-первых, необходимо улучшение пропускной способности каналов связи. Во-вторых, нужен значительный рост вычислительной мощности и энергоэффективности бортовых компьютерных модулей. В-третьих, необходимы алгоритмы, которые бы минимизировали ошибки при использовании дронов.

В публикации подчеркивается, что использование роя дронов с ИИ требует масштабирования технологий. Так, в настоящее время модуль ИИ-наведения приводит к удорожанию FPV-дрона на 300-700 долларов, поэтому применять их «прямо сейчас под Покровском для выведения из строя украинских позиций, дело, мягко говоря, затратное».

Telegram-канал приходит к выводу, что та сторона, которая первой доведет технологию дронов с ИИ до ума, получит преимущество на поле боя. «Например, появится возможность быстро и на регулярной основе (и практически без вмешательства оператора) проводить изолирующие и формирующие операции с последующим быстрым переходом в наступление и/или оборону», — заключается в публикации.

В январе 2025 года ТАСС сообщило, что в зону специальной военной операции (СВО) направили три тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с ИИ.

В апреле 2024-го генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что в зоне СВО используются дроны с двумя типами ИИ.