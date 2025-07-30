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Военное обозрение

Украинский «эксперт»: российская армия использует Сумы в качестве «полигона для испытаний»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные используют территорию Сумской области в качестве «испытательного полигона» для тестирования новейшего ударного беспилотника «Италмас». Об этом сообщает украинский «эксперт» в области связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

Ранее украинские паблики сообщали, что в Сумах упал дрон, который ранее не использовался российской армией для ударов по объектам противника.

По некоторым данным, этот гибридный аппарат сочетает характеристики «Герани-2» и «Ланцета». Беспилотник способен поражать цели на расстоянии до 200 км, неся боевую часть массой около 25 кг. Отмечается, что дрон может быть оснащён элементами искусственного интеллекта, хотя точные технические характеристики остаются неизвестными.

Как заявил Бескрестнов, особенностью «Италмаса» является аналоговая система передачи видео, работающая на частоте 3,3 ГГц, что теоретически делает его уязвимым для современных комплексов радиоэлектронной борьбы. Однако, по словам эксперта, украинские силы по какой-то причине пока не используют эту возможность для противодействия новому оружию.

На этом фоне «Флэш» призвал разработать систему прикрытия прифронтовых городов, учитывая растущую угрозу со стороны стремительно развивающихся российских беспилотных систем.

Стоит отметить, что информация о поступлении в наши войска вышеупомянутого дрона публиковалась ещё в 2023 году. Тогда же было заявлено и о начале его серийного производства.

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