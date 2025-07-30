Пхеньян потребовал от США официально признать КНДР ядерной державой

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Возможная встреча лидеров США и КНДР так и останется потенциальной, если США официально не признают Северную Корею государством, обладающим ядерным оружием. С таким заявлением выступила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон.
Занимающая высокий пост сестра Ким Чен Ына призвала США признать новые реалии, в которых КНДР является ядерной державой. Это условие обязательно для возможной организации встречи лидеров двух стран. При этом Пхеньян будет отвергать все попытки отрицать его ядерный статус.
— говорится в заявлении, которое приводит ЦТАК.
Заявление Ким Ё Чжон сделано на фоне высказанного Трампом желания «восстановить отношения» с КНДР. Однако в Пхеньяне скептически относятся к такой перспективе, считая, за «красивыми словами» США скрывается враждебная политика.
Накануне сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР выбрала свою сторону, сделав ставку на развитие отношений с Россией, полностью поддерживая действия Москвы по проведению СВО на Украине. При этом официальный Пхеньян не собирается идти на уступки США и Южной Корее, которая является вассалом американцев.