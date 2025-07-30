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Военное обозрение

Пхеньян потребовал от США официально признать КНДР ядерной державой

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Источник изображения: topwar.ru

Возможная встреча лидеров США и КНДР так и останется потенциальной, если США официально не признают Северную Корею государством, обладающим ядерным оружием. С таким заявлением выступила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон.

Занимающая высокий пост сестра Ким Чен Ына призвала США признать новые реалии, в которых КНДР является ядерной державой. Это условие обязательно для возможной организации встречи лидеров двух стран. При этом Пхеньян будет отвергать все попытки отрицать его ядерный статус.

Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за прошлые неудачи, то встреча между КНДР и США останется только «надеждой» США,

— говорится в заявлении, которое приводит ЦТАК.

Заявление Ким Ё Чжон сделано на фоне высказанного Трампом желания «восстановить отношения» с КНДР. Однако в Пхеньяне скептически относятся к такой перспективе, считая, за «красивыми словами» США скрывается враждебная политика.

Накануне сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР выбрала свою сторону, сделав ставку на развитие отношений с Россией, полностью поддерживая действия Москвы по проведению СВО на Украине. При этом официальный Пхеньян не собирается идти на уступки США и Южной Корее, которая является вассалом американцев.

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