"Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда

Политик Нимайер: НАТО готовит провокацию против Калининградской области

В последнее время обстановка вокруг Калининградской области накаляется. Ряд политиков и военных на Западе выступили с заявлениями о российском регионе. В частности, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что НАТО готовит провокацию против Калининградской области. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, реальны ли угрозы Запада.

НАТО готовит провокацию

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что НАТО готовит провокацию против Калининградской области в ближайшие недели. По его словам, поводом могут быть якобы исходящие оттуда помехи для GPS-сигналов.

Что за провокация, политик не уточнил и подробно не расписал.

Для начала отметим, что Ральф Нимайер как лицо, отвечающее за конституцию и суверенитет, не допущен до стратегического и оперативного планирования применения Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО. И каковы планы верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе, располагающегося в бельгийском Монсе, - он понятия не имеет.

Военная доктрина России в отношении вооруженной борьбы использует следующие понятия: военный конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. О том, что такое «провокация» и как действовать в этом случае, доктрина умалчивает.

Да и Ральфу Нимайеру лучше было бы остановиться на характеристиках стратегического облика возможной войны России и НАТО, политических и стратегических целях и задачах сторон, видах применяемого оружия и масштабе войны и размахе военных действий вместо того, чтобы рассуждать о каких-то непонятных провокациях.

К примеру, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет заявил, что провокация «могла бы произойти с двух направлений - как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора».

Вот если с моря - это что? Морская десантная операция? А если с Сувалкского коридора - это как? Наступательная операция оперативно-стратегического объединения ОВС НАТО? Так и хочется сказать Ральфу Нимайеру - глупости-то озвучивать необязательно.

Чем угрожает Запад?

Еще больше отличился командующий Сухопутными войсками ВС США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью. Этот генерал заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Вот «оперативное подавление» - это что? Воздушная наступательная операция или воздушная кампания? Наступательная операция ОВС НАТО на континентальном театре военных действий?

Но это же крупномасштабная война, и она по определению конвенциональной быть не может. И это должен понимать Кристофер Донахью. В ходе подобного конфликта стороны практически сразу перейдут к неограниченному использованию всех средств массового поражения, и прежде всего стратегического ядерного оружия.

Чем ответит Россия

А это означает катастрофические последствия применения оружия массового поражения для воюющих и даже для тех государств, которые непосредственно не участвуют в конфликте. Уже с первых ядерных ударов противоборствующие стороны понесут невосполнимые потери.

О подобном развитии событий уже предупредил Запад помощник президента России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что любое военное посягательство на российский регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

Некоторые представители экспертного сообщества при анализе обстановки вокруг Калининградской области занимаются составлением таблиц, в которых учитывают количество и соотношение бойцов, танков, самолетов и орудий противоборствующих сторон.

По большому счету, это мало соотносится с действительностью. Россия войну с НАТО с применением только обычных средств поражения, ввиду значительного превосходства альянса в конвенциональных вооружениях, вести не намерена, и в случае «провокации» перейдет к массированным ракетно-ядерным ударам. Политикам и военным на Западе это надо осознавать со всей возможной отчетливостью.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок