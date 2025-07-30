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Деловая газета "Взгляд"

Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay

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Источник изображения: vz.ru

Организация оборонных исследований и разработок Индии завершила два пуска ракет Pralay, продемонстрировав их высокую точность и успешное выполнение задач.

Испытания баллистических ракет малой дальности Pralay были успешно проведены индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), передает ТАСС.

Пуски состоялись с острова Абдул-Калам у побережья штата Одиша. Ракеты поразили заданные цели с высокой точностью, полностью выполнив все поставленные задачи, отметили в министерстве обороны Индии.

Глава DRDO Самир Камат заявил: "Успешное проведение испытаний открывает путь к скорейшему принятию ракет Pralay на вооружение индийских сухопутных сил". Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отметил, что оснащенная современными технологиями ракета Pralay значительно повысит оборонный потенциал страны в условиях внешних угроз.

Ракета Pralay разрабатывалась с 2015 года и предназначена для поражения наземных целей, включая командные пункты и радиолокационные станции. Она может запускаться с мобильных установок, имеет дальность полета от 150 до 500 км и оснащена передовыми системами наведения. В будущем Pralay планируется разместить на границе с Китаем и Пакистаном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к приобретению российских зенитных ракетных систем С-500. Индия приняла решение закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия расширяют сотрудничество в области военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов.

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