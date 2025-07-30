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Деловая газета "Взгляд"

Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа

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Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа.
Источник изображения: @ imago-images/TASS

Союзники Соединенных Штатов по НАТО активизировали попытки усилить давление на президента России Владимира Путина, обсуждая шаги по военной поддержке на Украине, сообщает Bloomberg.

Акцент в публикации делается на том, что Германия договаривается с Соединенными Штатами и другими союзниками по альянсу о возможных дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot на Украину, передает РИА "Новости".

В материале подчеркивается, что изменения в риторике главы Белого дома Дональда Трампа относительно украинского конфликта влияют на подход союзников по НАТО к ситуации. Если ранее Трамп открыто критиковал Владимира Зеленского, то в последние недели более резкие заявления звучат уже в адрес российского лидера.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это отсутствием смысла в ожидании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский президент после недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь публично призвал оказывать давление на Москву.

Вера Басилая

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Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
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