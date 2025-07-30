Роскосмос: гендиректором организации "Агат" избрали Михаила Нилова

В госкорпорации сообщили, что до этого назначения Нилов 18 лет работал в атомной отрасли

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Генеральным директором организации "Агат" (входит в Роскосмос) избран Михаил Нилов. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что до этого назначения Нилов 18 лет работал в атомной отрасли, последнее время руководил финансово-экономическим блоком дивизиона госкорпорации "Росатом", а также занимался стратегическим развитием предприятий, входящих в контур управления ГК.

Организация "Агат" - головной экономический институт ракетно-космической отрасли. Участник практически всех национальных и международных космических программ.