ЦАМТО, 29 июля. В Европейской комиссии заявили, что девять стран Евросоюза уже официально запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье.

"Я уже могу сказать, что девять государств-членов официально заявили о своей заинтересованности в получении займов. Это Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва. Это начальный список", – цитирует "РИА Новости" Т.Ренье.

Представитель ЕК добавил, что всего ожидается, что порядка 20 стран ЕС могут обратиться за таким кредитом.

Как напоминает агентство, Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное – "Готовность 2030" – из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение на оборону порядка 800 млрд. евро в течение четырех лет.

Ранее государства-члены Евросоюза также согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 млрд. евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 млрд. евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает "закрыть глаза" на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.