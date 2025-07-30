Источник изображения: topwar.ru

В модном журнале Vogue появилась статья посла Украины в Великобритании генерала Валерия Залужного, где он предстал в новом неожиданном образе. В ней он рассказывает воспоминания из детства, эпизоды своей биографии, а также рассуждает о дальнейшей судьбе своей страны и о тех выводах, которые украинцы сделали из опыта вооруженного конфликта.

Он утверждает, что каждый в ответе за собственное будущее.

Рассуждения бывшего главкома ВСУ сопровождаются его стильными фотографиями, на одной из которых он изображен в образе «буржуа и дверь». На нем он стоит в строгом костюме и лакированных туфлях, задумчиво и расслабленно опершись спиной на дверь.

Источник изображения: topwar.ru

В своей статье он упоминает, что является уроженцем Житомирской области на Западной Украине, поэтому с малых лет разговаривает исключительно на украинском языке.

В скромном доме моего деда, где я провел детство, я не помню ни одной русской книги, кроме учебников мамы по русской литературе

- отмечает генерал, добавив, что впоследствии эти книги оказались для него очень полезными.

Он также рассказал, что, когда его родные жили в русскоязычном городе, они чувствовали себя в нем иностранцами.

Некоторые эксперты считают данную публикацию первым шагом предвыборной кампании Залужного, где его хотят представить как того, кто способен спасти свою страну. Украинские и западные пропагандисты хотят создать для него элегантный и патриотичный образ. Это означает, что теперь у Зеленского появился еще один серьезный повод для беспокойства.