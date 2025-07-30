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ЦАМТО

ВВС США оценивают возможность закупки дешевой крылатой ракеты LACM

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Запуск Tomahawk LACM, август 2019 года
Запуск Tomahawk LACM, август 2019 года.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 июля. Командование ВВС США 23 июля опубликовало запрос на получение информации о возможностях потенциальных производителей поставить крылатую ракету, позволяющую поражать цели на дальностях до 250 морских миль.

Стоимость боеприпаса не должна превышать 300 тыс. долл. Согласно запросу, при полете на малой высоте, где плотный воздух уменьшает дальность полета, ракета должна достигать расстояния не менее 100 морских миль (160,7 км).

В запросе указано, что "крылатые ракеты по доступной стоимости" LACM (Lugged Affordable Cruise Missiles) должны нести боевую часть массой не менее 100 фунтов (45,3 кг) фугасного, осколочного или проникающего действия. В условиях отсутствия сигнала GPS ракета должна поражать цель с КВО, не превышающим 10 м.

Военно-воздушные силы запросили наличие производственных мощностей, позволяющих выпускать не менее 1000 ракет в год, начиная с апреля 2026 года, с минимальным темпом производства 25 ед. в месяц.

Представитель ВВС США подтвердил Jane's Defence Weekly, что ВВС в рамках данного запроса об информации изучают возможности разработки и производства ракеты, аналогичной боеприпасу повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition).

Запрос на получение информации о возможности закупки ERAM, который ВВС США опубликовали в феврале 2024 года, предусматривал производство ракеты массой 500 фунтов (226,8 кг) с дальностью полета 250 морских миль, способную развивать скорость 0,6М и поражать цель с КВО, не превышающим 10 м. Стоимость ERAM не регламентировалась.

Хотя запрошенная LACM меньше и, предположительно, дешевле предшественника ERAM, она также сможет поражать цели с больших расстояний. Упоминание в запросе об информации по LACM возможности оснащения, помимо американских самолетов, "иностранных истребителей", вероятно, указывает на разработку ракеты для экспорта. При запросе на ERAM сообщалось о планах ее интеграции на украинские "МиГи" и "Су" для поражения наземных целей без захода в зону действия войсковой ПВО России.

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Страны
Россия
США
Продукция
SM-6
Проекты
GPS
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