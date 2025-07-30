Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Российская армия держит высокий темп ударов по военным целям на Украине. В результате комбинированных атак с использованием различных видов вооружения методично уничтожается ВПК и запасы западного оружия. На днях были атакованы аэродромы противника, ключевые предприятия, в том числе ГП "Южмаш" в Днепропетровске.

Аэродромы в огне

Мощная атака "Геранями" и крылатыми ракетами прошла по военному аэродрому на окраине Староконстантинова Хмельницкой области - туда прилетели и гиперзвуковые "Кинжалы". Этот объект - крупный логистический центр, куда поступает западная помощь.

"Военный аэродром на окраине Староконстантинова Хмельницкой области, помимо места базирования военной авиации, является одним из основных хабов поставки вооружений", — сообщил телеграмм-канал WarGonzo.

Дрон "Герань-2" в небе Украины Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

По ЗРК Patriot и бункеру с офицерами

В результате удара была уничтожена пусковая установка американского ЗРК Patriot, а также атакован подземный бункер для офицерского состава.

"На военном аэродроме Староконстантинова при разгрузке и развертывании уничтожено две РЛС и пусковая установка ЗРК Patriot. Пара десятков "Гераней" разрядили три ЗРС "Гепард" и уничтожили два из них пусками ракет "Искандер-М". Также доставлена посылка в заглубленный бункер для офицеров на аэродроме", — написал телеграмм-канал Win/Win.

Также на канале добавили, что под удар могла попасть допоставка ЗРК Patriot из Германии, о которой недавно говорил канцлер Фридрих Мерц.

Зенитный ракетный комплекс Patriot Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Удар по гордости украинского ракетостроения

О целой серии ударов баллистическим ракетным вооружением и ударными БПЛА "Герань-2" по ключевым объектам ВПК, энергетики и тяжелой промышленности Украины сообщает телеграмм-канал "Донбасский партизан".

Под точный прицельный огонь попали производственные зоны Днепропетровска, Харькова, Шостки и Змиева.

В частности, в Днепропетровске четырьмя ракетами ОТРК "Искандер-М" атакован ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий украинского ракетного машиностроения, которое специализируется на разработке и производстве жидкостных ракетных двигателей, носителей и спутниковых платформ.

Кадр видео удара по Днепропетровску Источник изображения:

ВПК в огненном вихре

Также не менее восьми ударных БПЛА нанесли серию ударов "НПО ДНЕПРОПРЕС", которое специализируется на ковке высокопрочных валов, штамповке массивных заготовок и производстве заготовок из броневой стали, в том числе для танковой промышленности.

В Змиеве Харьковской области тремя управляемыми авиационными боеприпасами и десятью БПЛА был атакован филиал корпорации "ЕЛКОР", выпускавший продукцию для резервных электросетей, используемых на военных объектах и в ПВО.

В результате: "Пожар охватил до 2000 м² производственных и складских помещений", — сообщает "Донбасский партизан".

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Уничтожение "Чёрного ястреба" ГУР Украины

"Один из двух украинских "Чёрных ястребов" уничтожили ракетой "Искандер". UH-60 Black Hawk использовались ГУР Украины для переброски диверсантов", — сообщил телеграмм-канал Mash.

Этот американский многоцелевой вертолет может летать в условиях высокогорья, приземляться в ограниченных пространствах, выдерживает воздействие высоких температур. Тем не менее, современная боевая машина оказалась бессильна против российского оружия.

Вооруженные силы России благодаря четкой и методичной работе продолжат наносить мощные удары по тылам ВСУ, неуклонно приближая выполнение всех поставленных целей СВО.