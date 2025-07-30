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Военное обозрение

Силы НАТО решили дать ответ на российский «Июльский шторм»

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Источник изображения: topwar.ru

На острове Сааремаа в Эстонии с сегодняшнего дня идут учения Североатлантического альянса Sunny Beach («Солнечный берег»). В этих маневрах приняли участие эстонские Военно-морские силы, подразделения местных добровольческих формирований Кайтселийт и вертолеты союзников Таллина по НАТО.

Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, ссылаясь на Генштаб местных Сил обороны.

Учения продлятся два дня и завершатся 30 июля. На них планируется отработать варианты защиты принадлежащих Эстонии островов на Балтике. В ходе учебно-тренировочных мероприятий военнослужащие будут применять холостые боеприпасы, сигнальные ракеты и учебные гранаты. Все это пройдет при поддержке вертолетчиков из числа союзников по Североатлантическому альянсу.

Местом проведения маневров является сам остров и прилегающая балтийская акватория. За два дня до их начала завершились масштабные учения «Июльский шторм», которые проходили одновременно на нескольких флотах и флотилиях ВМФ России. И хотя масштабы совершенно не сопоставимы, можно сказать, что силы НАТО проводят сейчас свои учения на эстонском острове на Балтике в ответ на «Июльский шторм» России.

Стоит отметить, что проведение в балтийской акватории этих двух мероприятий, как и предшествующих им учений НАТО Baltops 2025, по времени между собой не совпало. Наверное, это хорошо, так как одновременные учения на Балтике России и Североатлантического альянса являются фактором, способным вызвать усиление напряженности в регионе.

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