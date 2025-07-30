Первые истребители "Тайфун" Транш-4 получит 14-е авиакрыло ВВС Испании

ЦАМТО, 29 июля. В ходе посещения авиабазы в Альбасете министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что первые истребители "Тайфун" Транш-4 в рамках программы Halcon получит 14-е авиакрыло ВВС Испании.

Как напоминает Scramble Magazine, программа предусматривает приобретение 45 новых боевых самолетов в два этапа: Halcon I и Halcon II, включающих 20 и 25 истребителей "Тайфун", соответственно.

Ранее сообщалось, что истребители по проекту Halcon I будут направлены на авиабазу Гандо (46-е авиакрыло) в Лас-Пальмас. Теперь подтверждено, что новые самолеты будут доставлены на авиабазу в Альбасете (14-е авиакрыло).

В настоящее время 14-е авиакрыло уже готовится к приемке новых самолетов. Согласно графику программы, поставки должны начаться в 2026 году.

Как ранее сообщал ЦАМТО, компания Airbus Defence and Space объявила о подписании правительством Испании контракта на поставку 25 истребителей "Тайфун" (также носят обозначение EF2000 и "Еврофайтер") 20 декабря 2024 года. Контракт был подписан с Агентством НАТО по управлению программой разработки, производства и обслуживания истребителей "Тайфун" и "Торнадо" (NETMA).

Заказ, реализуемый в рамках программа Halcon II, предполагает поставку 21 одноместного и четырех двухместных самолетов C.16 (обозначение в составе ВВС Испании) последней версии Транш-4+ для замены части из 91 состоящего на вооружении самолета EF-18A/B "Хорнет". Поставка первого нового самолета в рамках программа Halcon II запланирована на 2030 год, а последнего – на 2035 год. Закупка позволит увеличить количество поставленных ВВС Испании истребителей "Тайфун" до 115 ед.

Данное соглашение следует за подписанным в 2022 году контрактом на 20 истребителей версии Транш-4. Бюджет этой программы составляет 2,636 млрд. евро. Поставки этой партии самолетов начнутся в 2026 году (три самолета – в 2026 году, пять – в 2027 году, шесть – в 2028 году, четыре – в 2029 году и два – в 2030 году).

Приобретение дополнительных истребителей "Тайфун" было одобрено правительством Испании в сентябре 2023 года. Общий бюджет программы составляет 4 млрд. евро. Все истребители "Тайфун" для ВВС Испании будут собраны, испытаны и переданы заказчику на предприятии Airbus в Хетафе (Мадрид, Испания).

Программа Halcon, разработанная для замены парка F-18, предполагает значительное обновление возможностей ВВС Испании. В общей сложности 45 (20+25) истребителей "Тайфун", заказанных с 2022 года, будут оснащены передовой авионикой, РЛС с АФАР с электронным сканированием (E-Scan / ECRS Mk.1), усовершенствованными системами вооружения, включая ракеты "Бримстоун-3" и "Метеор", улучшенной системой связи.

В настоящее время на вооружении ВВС Испании состоят 69 истребителей "Тайфун" (17 версии Транш-1, 32 версии Транш-2, 20 версии Транш-3).

Министерство обороны также выделило 2,25 млрд. евро на программу модернизации и поддержки истребителей "Тайфун" до 2026 года.