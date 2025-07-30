Минобороны Индонезии подписало контракт на закупку в Турции фрегатов класса "Истанбул"

ЦАМТО, 29 июля. Минобороны Индонезии на прошедшей в Стамбуле выставке IDEF-2025 заключило с турецким консорциумом TAIS контракт на поставку двух фрегатов класса "Истанбул" (ISTIF) для ВМС страны.

В церемонии подписания контракта приняли участие руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гергюн и министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин.

Подробности подписанной сделки пока не раскрываются. Это первый экспорт в Индонезию кораблей, разработанных в Турции в рамках программы MILGEM (Milli Gemi – национальный корабль).

Напомним, что в июне в рамках выставки Indo Defence 2025 в Джакарте индонезийская PT PAL и TAIS Shipyards подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества при разработке боевых и гражданских кораблей и реализации офсетных программ в Индонезии.

По мнению ряда экспертов, корабли, которые будут поставлены Индонезии, могут уже строиться в Турции для ее ВМС, но, по согласованию сторон, будут переданы ВМС Индонезии, аналогично тому, как ВМС Италии и компания Fincantieri поступили с двумя патрульными кораблями PPA, изначально предназначенными для итальянского флота. Подобная схема позволяет в возможно сжатые сроки поставлять корабли иностранному заказчику, но создает задержки в обновлении собственного флота страны-экспортера.

Как сообщал ЦАМТО, проект фрегата "Истанбул" разработан в рамках программы MILGEM, направленной на развитие возможностей турецкой промышленности в сфере строительства боевых кораблей. Ранее в рамках данного проекта для ВМС Турции были построены четыре корвета класса "Ада".

Контракт на строительство головного фрегата серии был подписан Директоратом оборонной промышленности Турции (SSB) с компанией STM в апреле 2019 года. Церемония резки стали для строительства головного фрегата серии, (F-515) "Истамбул", состоялась на предприятии Istanbul Naval Shipyard 19 января 2017 года. В январе 2023 года корабль был передан ВМС Турции.

В апреле 2023 года SSB заключил с консорциумом TAIS, включающим компании Sedef Shipyard, Anadolu Shipyard и Sefine Shipyard, и компанией STM контракт на поставку ВМС Турции трех новых фрегатов класса "Истанбул" (класс ISTIF). Корабли "Измир", "Измит" и "Ичель" станут 6-м, 7-м и 8-м кораблями проекта MILGEM (2-м, 3-м и 4-м фрегатом) и будут построены одновременно в течение 36 месяцев на предприятиях трех частных судостроительных компаний, Anadolu Shipyard, Sedef Shipyard и Sefine Shipyard. Резка стали для их строительства началась немедленно после подписания соглашения.

В январе 2024 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции (SSIK) принял решение продлить проект MILGEM, построив еще четыре фрегата серии. Таким образом, всего по программе будет построено восемь фрегатов класса "Истанбул".

Спуск на воду фрегатов (F-516) "Измир" и (F-517) "Измит" состоялся в январе 2025 года. В том же месяце на предприятии Anadolu Shipyard в Стамбуле прошла церемонии закладки киля пятого предназначенного для поставки ВМС Турции фрегата класса "Истанбул".