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ЦАМТО

Бундесвер намерен получить новые ударные БЛА большой дальности полета к 2029 году

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БЛА Heron 1
БЛА Heron 1 Бундесвера.
Источник изображения: Bundeswehr/Johannes Heyn)

ЦАМТО, 29 июля. Бундесвер намерен получить новые ударные БЛА большой дальности полета, способные наносить удары по целям в глубоком тылу противника, к 2029 году, ведущие оборонные компании работают над концепциями их производства.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Handelsblatt со ссылкой на собственную информацию.

Бундесвер на данный момент имеет в своем распоряжении для поражения командных пунктов, логистических центров и пусковых площадок ракет в тылу противника лишь ракеты Taurus, дальность которых не превышает 500 км, отмечает издание.

"К 2029 году бундесвер хочет иметь в своем арсенале первые беспилотники, способные поражать цели глубоко в тылу противника. Военно-воздушные силы направили соответствующий запрос… ведущим немецким производителям вооружений и стартапам", – говорится в материале.

Скорость новых беспилотников должна быть чуть ниже скорости звука, а дальность полета – более одной тысячи километров, искусственный интеллект будет обеспечивать высокую степень их автономности, уточняет газета.

По ее информации, три объединения компаний начали разрабатывать концепции производства таких дронов. Airbus Defence работает в партнерстве с американским стартапом Kratos Unmanned Aerial Systems, ведущий немецкий оборонный концерн Rheinmetall сотрудничает с оборонной компанией из США Anduril Industries, а баварская оборонная компания Helsing в июне приобрела производителя самолетов Grob Aircraft для разработки новых беспилотников, уточняется в статье.

Как отмечает "РИА Новости", Минобороны ФРГ подтвердило начало переговоров по этому вопросу, но при этом заявило, что еще не объявляло соответствующий тендер.

Решение о необходимости разработки новых БЛА было принято на фоне якобы растущей угрозы для стран НАТО со стороны России, утверждается в статье.

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