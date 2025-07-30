Заключен контракт на поставку ЗРК IRIS-T SLM ВС Швейцарии

ЦАМТО, 29 июля. Швейцария закупает 5 ЗРК средней дальности IRIS-T SLM в рамках Европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI – European Sky Shield Initiative).

Об этом сообщило Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии.

Контракт на поставку систем ПВО IRIS-T SLM Швейцарии был подписан Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) с компанией Diehl Defence GmbH после получения разрешения от Агентства по оборонным закупкам и технологиям Швейцарии (Armasuisse).

Условием совместной закупки ЗРК в рамках инициативы ESSI являлось подписание 20 июня 2025 года с одобрения Федерального совета Швейцарии национальным директором по вооружениям Урсом Лохером программного соглашения, уполномочивающего BAAINBw заключить контракт с компанией Diehl Defence GmbH от имени Швейцарии.

Как заявлено, пять ЗРК IRIS-T SLM позволят Вооруженным силам Швейцарии устранить пробелы в системе ПВО и повысить защиту от современных воздушных угроз. Комплексы ПВО IRIS-T SLM дополнят истребители F-35A и ЗРК дальнего действия "Пэтриот".

Система наземной ПВО средней дальности (GBAD MR) будет эксплуатироваться в составе интегрированной системы ПВО. Она предназначена для защиты от воздушных угроз, включая самолеты, БЛА и крылатые ракеты. Система будет применяться как самостоятельно, так и совместно с боевыми самолетами. ЗРК также будут использоваться для противоракетной обороны, предупреждения о ракетных, минометных и артиллерийских обстрелах. Кроме того, IRIS-T SLM примет на себя функции зенитных установок ближнего действия, которые снимаются с вооружения.

Агентство Armasuisse заключило Diehl Defence GmbH офсетное соглашение, включающее обязательство выполнять компенсационные операции в соответствии с принятой в Швейцарии офсетной политикой.

Кредитные средства в размере 660 млн. франков (809 млн. долл.) на закупку GBAD MR были одобрены парламентом Швейцарии в программе вооружений на 2024 год. Еще 10 млн. франков будут использованы из фонда на разработку, испытания и подготовку к закупкам. Стоимость контракта на совместную закупку систем IRIS-T SLM в рамках программного соглашения ESSI составляет около 500 млн. франков. Таким образом, проект реализуется в рамках запланированного бюджета. Помимо систем IRIS-T SLM, контракт включает поставку техники для ремонта, транспортно-заряжающих машин, запасных частей, испытательного оборудования, боеприпасов, систем и услуг для обучения личного состава.

По возможности система IRIS-T SLM будет закупаться в стандартной конфигурации страны-производителя (Германии). Согласно планам, первая батарея будет поставлена в конце 2028 года. Дальнейшие поставки будут выполнены в период с 2029 по 2031 гг. Обучение кадровых военнослужащих начнется с 2027 года, а находящихся в запасе – с 2029 года. Инфраструктура для эксплуатации и обучения будет создана в период с 2028 по 2031 гг. Начальная готовность системы к боевому применению должна быть достигнута в возможно короткие сроки, а полная готовность – после поставки последнего огневого подразделения и проведения комплексных испытаний и проверки боеготовности.

ЗРК IRIS-T SLM позволяет поражать цели на дальностях от 1 до 40 км и высотах до 20 км.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2024 года Агентство по оборонным закупкам и технологиям Швейцарии (Armasuisse) объявило о проведении тендера на поставку новой наземной зенитной ракетной системы средней дальности. Запросы были направлены трем ведущим западным производителям ЗРК данного класса, включая Diehl Defence (Германия), консорциум Kongsberg (Норвегия) и Raytheon (США), а также французскую группу MBDA. Крайним сроком подачи предложений была определена середина июля 2024 года.

При этом в апреле 2024 года Швейцария решила присоединиться к возглавляемой Германией Европейской инициативе "Небесный щит" (ESSI), в рамках которой закупаются ЗРК IRIS-T SLM компании Diehl Defence.

В итоге компании MBDA и Kongsberg проигнорировали швейцарский тендер, оставив немецкую Diehl Defence единственным потенциальным претендентом на победу.