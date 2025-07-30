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Вестник Мордовии

В составе ВСУ осталось меньше 200 танков Т-64

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

До начала специальной военной операции танки Т-64 различных модификаций были основой танковых соединений ВСУ. Всего по разным данным в строю имелось примерно 800 единиц таких боевых машин.

Российские воины - освободители начали массово уничтожать "шестьдесят четвертые" с февраля 2022 года. Первоначально их жгли реактивными гранатами РПГ, противотанковыми управляемыми ракетами, как наземными, так и запускаемыми вертолетами, а также ударами артиллерийских орудий и в ходе танковых дуэлей. Последние, надо сказать, время от времени, что бы кто не говорил, происходили.

Часть Т-64 были брошены своими экипажами в исправном состоянии или с небольшими повреждениями. Причем, враг терял как обычные немодернизированные образцы, так и те, что прошли различную по степени сложности доработку.

Сейчас в основном используются дроны-камикадзе. В результате сейчас даже по самым оптимистическим для вэсэушников прикидкам уцелело менее двух сотен. Причем их число продолжает снижаться - регулярно поступают сообщения об уничтожении Т-64 на разных участках линии боевого соприкосновения. И уже может случиться так, что достаточно скоро их совсем не останется.

Поэтому не удивительно, что сейчас в составе ВСУ самыми массовыми стали Т-72, как бывшие советские, так и поставленные из стран Восточной Европы. Правда, и их уцелело менее трех сотен. И число убывает почти каждый день. При этом новых поставок "семьдесят вторых" не ожидается.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
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