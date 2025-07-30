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ТАСС

Лазерная установка против дронов LazerBuzz прожгла 10-мм сталь в ходе испытаний

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Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох"
Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Пинчук

Стендовые испытания прошли в рамках проекта "Посох", сообщили в компании-разработчике

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские специалисты испытали новую оптическую лазерную схему отечественной разработки для уничтожения дронов (проект "Посох"), в ходе тестового применения была поражена сталь толщиной 10-мм на дистанции 100 м. Об этом сообщил ТАСС представитель компании - разработчика LazerBuzz.

"В рамках проекта "Посох" прошли стендовые испытания деструкции новой оптической лазерной схемы российской разработки. На видео с помощью направленного луча была поражена сталь толщиной 10 мм на дистанции 100 м", - сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что в июле лазерная установка для защиты критической инфраструктуры от беспилотников за секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний, прошедших на одном из полигонов на Северо-Западе России. 

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