Лазерная установка против дронов LazerBuzz прожгла 10-мм сталь в ходе испытаний

Стендовые испытания прошли в рамках проекта "Посох", сообщили в компании-разработчике

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские специалисты испытали новую оптическую лазерную схему отечественной разработки для уничтожения дронов (проект "Посох"), в ходе тестового применения была поражена сталь толщиной 10-мм на дистанции 100 м. Об этом сообщил ТАСС представитель компании - разработчика LazerBuzz.

"В рамках проекта "Посох" прошли стендовые испытания деструкции новой оптической лазерной схемы российской разработки. На видео с помощью направленного луча была поражена сталь толщиной 10 мм на дистанции 100 м", - сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что в июле лазерная установка для защиты критической инфраструктуры от беспилотников за секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний, прошедших на одном из полигонов на Северо-Западе России.