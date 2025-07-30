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Баканов раскрыл стоимость частных спутников

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com.

Баканов: В рамках нацпроекта частные спутники стоят по 1-2 миллиарда рублей

В рамках национального проекта «Космос» частные спутники будут стоить по 1-2 миллиарда рублей. Соответствующие данные РБК раскрыл генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Руководитель привел пример компаний Sitronics, Стилсофт и БАРЛ. «То есть это серьезные деньги помимо того, что выделено», — заявил он.

В июне гендиректор компании «Новый космос» Антон Алексеев сообщил, что создание первого российского коммерческого радиолокационного спутника «Окулус» обойдется более чем в 1 миллиард рублей.

В том же месяце в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что в стране уже запустили конвейерные линии по производству спутников.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
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