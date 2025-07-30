Глава «Роскосмоса» впервые за восемь лет встретится с главой НАСА

Глава «Роскосмоса» Баканов впервые за восемь лет встретится с главой НАСА Даффи

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон (США) для встречи с исполняющим обязанности администратора НАСА Шоном Даффи. Об этом сообщает ТАСС.

Главы космических ведомств России и США встретятся впервые за восемь лет. Стороны планируют обсудить текущие проекты.

Также у Баканова запланировано посещение космического центра имени Линдона Джонсона, производственного подразделения компании Boeing, корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX, а также разговор с экипажем космического корабля Crew Dragon.

Ранее Баканов рассказал, что общался с главой SpaceX и популяризатором полетов на Марс Илоном Маском. Он назвал миллиардера человеком, который сделал очень много для развития мировой космонавтики. Баканов признался, что имел «пару дискуссий» с американским предпринимателем на тему сотрудничества в дальнем космосе. Руководитель «Роскосмоса» отметил, что корпорация SpaceX занимает весомую долю на рынке космических услуг.

17 июля Баканов заявил, что в России со следующего года стартует реализация нового национального проекта «Космос». По его словам, одной из важнейших задач нового нацпроекта станет привлечение в космические проекты частного бизнеса.