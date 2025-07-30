Очередные проблемы: в британских лагерях закончились «Калашниковы» для подготовки ВСУ

Украинских новобранцев экстренно переучивают на израильские аналоги АК

В британских лагерях по подготовке новобранцев ВСУ закончились автоматы Калашникова. Их заменили израильские «Галилы», разработанные на основе еще советского АК. Такой выбор, по мнению военных экспертов, был сделан не от хорошей жизни — свободные «Калашниковы» на складах восточноевропейских стран закончились. Они отмечают, что обучение на «Галилах», пусть и конструктивно похожих на российский автоматы, станет дороже, а также ухудшит подготовку новобранцев ВСУ.

«Галил» вместо «Калашникова»

Впервые вооруженные израильскими автоматами «Галил» (IWI Galil ACE) украинские рекруты засветились на фотографиях в британской газете The Times в конце мая этого года. В репортаже «На секретной британской базе, где украинцев готовят к шоку и кровавым испытаниям войны» рассказывалось о подготовке солдат ВСУ в рамках миссии Operation Interflex («Операция Интерфлекс») на одном из полигонов в Восточной Англии.

Фото: TASS/AP/Alastair Grant Источник изображения: iz.ru

Материал иллюстрировали фотографии солдат ВСУ, которые отрабатывали передвижение на поле боя в небольших группах, эвакуацию раненых и другие тактические действия в условиях, близких к боевым, с израильскими автоматами «Галил».

Справка «Известий» Galil ACE — израильское семейство автоматического оружия, дальнейшее развитие автомата «Галил». Он был разработан в Израиле на основе автомата Калашникова. Производство «Галил» в Израиле было прекращено в 2006 году. Сейчас оружие по лицензии изготавливается в Колумбии.

Тренировки проходят с использованием дополнительных «обвесов» для автоматов. На фотографиях видно, что в комплекте к «Галилу» идут лазерные системы для тренировочных боев с холостой стрельбой (так называемый военный лазертаг) — он необходим для максимально правдоподобной имитации боевых условий.

Тогда же в одной из соцсетей на странице Генерального штаба ВСУ было опубликовано сообщение о подготовке украинского контингента в Великобритании в рамках миссии Operation Interflex. Оно было щедро иллюстрировано фотографиями, украинских рекрутов, которые были вооружены автоматами «Галил».

Фото: Telegram Источник изображения: iz.ru

Справка «Известий» Операция Interflex — специально разработанная для помощи ВСУ программа. В ее рамках проходит подготовка украинских военных с небольшим боевым опытом или без него по стандартам Королевских вооруженных сил. По данным из открытых источников, было подготовлено более 50 тыс. украинских солдат.

Факт смены оружия в тренировочных центрах заметили и авторы известного британского военного блога The Аrmourer’s bench.

«Появилось множество новых фотографий, свидетельствующих о том, что Великобритания закупила винтовки IWI Galil AСЕ для помощи в подготовке украинских войск», — написали британцы.

Сроки появления «Галил» у инструкторов и солдат ВСУ, принимающих участие в Interflex, неизвестны, также отметили в блоге.

До мая этого года, если посмотреть фотографии в социальных сетях, на тренировках солдат ВСУ можно было увидеть различные версии «Калашниковых» восточноевропейского производства. Были замечены АК «Арсенал» болгарского производства, югославские Zastava M70, «Калашниковы» MPi KMS-72s (это складная версия — аналог АКМС), которые производили в ГДР.

Дефицитные автоматы

В том, что для обучения использовались различные версии «Калашниковых» нет ничего удивительного. Для ВСУ — это по-прежнему основной автомат, с большой долей вероятности именно их выдадут украинским солдатам, когда они вернутся домой после обучения в Великобритании.

Фото: Telegram Источник изображения: iz.ru

Замена учебных «Калашниковых» на «Галил» происходит не от хорошей жизни, считает председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Солдат должен учиться воевать с тем стрелковым оружием, которое ему предстоит применять в боях, — объяснил эксперт. — Солдаты на полигонах должны привыкнуть к оружию, приобрести навыки в его использовании. «Калашников», и не только по моему мнению, лучший в мире автомат. Он прост и надежен. По этим причинам он хорош и в бою, и в учебе.

Переход на другие автоматы говорит об одном — «у них нет возможности закупать качественные «Калашниковы» для тренировок», уверен Валерий Юрьев.

Великобритания будет нести дополнительные расходы на обучение солдат ВСУ, отметил редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— Для нас такое развитие событий можно назвать благоприятным — цена подготовки солдат для ВСУ растет, — отметил эксперт.

Фото: TASS/AP/Frank Augstein Источник изображения: iz.ru

Дефицит АК на европейском рынке сейчас есть и он не случаен, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Примерно два года назад Саудовская Аравия закупила автоматы Калашникова почти на $1 млрд для так называемой сирийской оппозиции, которая сейчас захватила власть в стране, — отметил Леонков. — Были большие закупки в Восточной Европе — свободные Калашниковы охотно продавали. В итоге они серьезно проредили арсеналы европейских стран, у которых этот автомат есть или был на вооружении. Конечно, на складах отдельных стран НАТО «Калашниковы» еще остались, но их не отдадут — это основа стрелкового вооружения их армий, автоматы нужны самим.

Массовые закупки в Африке или других странах такого оружия проблематичны, отметил Алексей Леонков. Автоматы еще на заводах получают номера, которые позволяют установить их происхождение. Утечка такой информации может привести к нежелательным дипломатическим последствиям. Большинство африканских стран имеют тесные контакты в области военно-технического сотрудничества с Россией и вряд ли будут продавать автоматы, зная, что такая сделка может ухудшить отношения между нашими странами, резюмировал эксперт.

Попытка замены

По этим причинам израильский «Галил» пытаются сделать заменой нашему автомату, отмечают эксперты.

Британцы из Аrmourer’s bench указали на то, что Galil AСЕ имеет ряд общих конструктивных особенностей с автоматами типа АК и имеет похожие инструкции по эксплуатации.

Фото: Telegram Источник изображения: iz.ru

По их мнению, для обучения украинских солдат «Галил» был выбран Великобританией «из-за некоторой общности ее характеристик с АК, доступности и возможности установки адаптера для холостого огня».

Действительно, израильский автомат сохраняет схему советского АКМ. Среди производящихся массово автоматов под различные патроны «Калашникова» он отличается относительно низкой стоимостью при высокой надежности и больших настрелах.

Кроме того, в «Галиле» применяется патроны 5,56 НАТО для имитации боевой стрельбы. Этих боеприпасов, в отличие от российских, у британцев хватает — дополнительные закупки не потребуются.

Немаловажно и то, что «Галил» массово производится. В СМИ не раз сообщали, что очередным толчком к массовому изготовлению этого оружия стал дефицит автоматов системы Калашникова на гражданском рынке США в результате санкций и роста цен на них.

На военном рынке большая часть пользователей «Галила» — военные формирования Латинской Америки и Африки. Основной объем производства также давно находится в Южной Америке. «Галил» массово изготавливается в Колумбии. Для многочисленных наемников из этой страны, воюющих на стороне Украины, это оружие хорошо знакомо. Если же по мере износа «Калашниковых» автоматы «Галил» будут далее отправляться на фронт, наемники смогут применять их без дополнительной подготовки.

Но переход ВСУ на израильское стрелковое оружие, чем могло бы быть оправдано использование израильских стрелковых систем при тренировках новобранцев, вряд ли состоится. На Украине до СВО небольшими партиями выпускались автоматы «Форт-227» и «Форт-228», на базе «Галил». До СВО они были замечены на вооружении Национальной гвардии Украины — и то в небольших количествах.

Но сейчас их выпуск с большой долей вероятности прекращен — упоминаний в СМИ о выпуске новых автоматов нет, а ранее выпущенные экземпляры прекратили попадаться даже на фото в социальных сетях, хотя украинские солдаты любят покрасоваться с оружием в руках.

Новым штатным оружием ВСУ постепенно становится чешская штурмовая винтовка CZ Bren2. Она всё чаще мелькает среди трофеев и на фото украинских военнослужащих в интернете. CZ Bren2 обладает совершенно иной эргономикой — характерной для штурмовых винтовок, сделанных на AR-платформе.

Полицейский «Форт»

На фоне дефицита «Калашниковых» Украина начала вооружать свою армию дешевым, но малоподходящим для армии стрелковым оружием. «Известия» писали, что ВСУ приняли на вооружение новый пистолет-пулемет «Форт-230».

Фото: Youtube.com/МВД Украины Источник изображения: iz.ru

В серийное производство девятимиллиметровый «Форт-230» был запущен в 2025 году. Изначально он разрабатывался для полиции. Внешне он практически полностью копирует MP7 из ФРГ. Но, в отличие от немецкого армейского оружия класса PDW (персональное оружие самообороны для военнослужащих, не вступающих с противником в стрелковый бой, — механиков-водителей, летчиков и т. д.), использует маломощный пистолетный патрон 9*19 и схему со свободным затвором. Из-за этого украинское оружие почти в два раза тяжелее и массивнее своего немецкого прототипа.

Дмитрий Астрахань

Богдан Степовой