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ТАСС

Баканов: проект программы сведения МКС с орбиты займет около 2,5 года

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Евгений Мессман/ ТАСС

Гендиректор Роскосмоса прибыл в Хьюстон для первой за восемь лет встречи руководителей российского и американского космических агентств

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Проект программы сведения Международной космической станции (МКС) с околоземной орбиты уже разработан - ожидается, что процесс займет около 2,5 года. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займет около двух с половиной лет", - заявил глава госкорпорации.

Баканов прибыл в Хьюстон (штат Техас) для первой за восемь лет встречи руководителей российского и американского космических агентств. "Мы планируем обсудить продолжение программы перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации Международной космической станции, а также деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам будущего безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции в заданном районе океана", - отметил он.

Отмечается, что глава Роскосмоса посетит Космический центр имени Линдона Джонсона, производственное подразделение компании Boeing, а также встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрестных полетов входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов. "Перед завершением визита российская делегация посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX", - добавили в Роскосмосе.

28 июля Баканов сообщал о консенсусе между Роскосмосом и NASA о том, что МКС нужно эксплуатировать как минимум до 2028 года, но она, скорее всего, останется востребованной и до 2030 года. В апреле глава госкорпорации рассказал, что ведомства двух стран договорились о синхронизации сроков работы МКС.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 

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