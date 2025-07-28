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ТАСС

ТАСС: на Украине могут ликвидировать или снизить роль теробороны

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Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в город Купянск
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в город Купянск.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Главком ВСУ Александр Сырский пытается решить проблему дефицита "пушечного мяса" и ликвидирует лазейки для возможного прохождения службы в тыловых районах, считает собеседник агентства

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Реформа по ликвидации территориальной обороны в регионах Украины может привести к протестным настроениям. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Тенденции в украинской армии наглядно показывают, что киевский режим намерен если не ликвидировать, то свести к минимуму роль территориальной обороны. Реформа ВСУ не повлияет существенным образом на ситуацию в зоне боевых действий, однако может повлечь рост протестной активности в украинских регионах, власти которых в теории могут взбунтоваться против действий Владимира Зеленского", - сказал собеседник агентства.

Максимальное развитие силы теробороны получили к началу 2022 года, когда в некоторых областях было создано по несколько отдельных бригад, а структура была выведена в отдельное командование. Однако в дальнейшем командование ВСУ начало ее постепенное переформатировать.

Собеседник агентства напомнил, что первые значительные изменения произошли еще в 2022 году, когда бригады ТерО начали применять вне пунктов постоянной дислокации, а их комплектование производить жителями всех украинских регионов. Таким образом, уже в 2022 году силы украинской территориальной обороны фактически утратили свое первоочередное значение, превратившись в обычные мотопехотные бригады.

"До недавнего времени командование ВСУ не форсировало процесс ликвидации сил теробороны из-за значительной вовлеченности региональных властей в их финансирование. Однако в 2025 году главком ВСУ Александр Сырский, видимо, решил ускорить этот процесс", - добавил собеседник.

Причины переформатирования

Он продолжил: о намерениях Сырского говорит повсеместная ликвидация мобильных групп ПВО и мобилизация их членов в штурмовые подразделения. Кроме того, в начале этого года одесская 126-я отдельная бригада теробороны была переформирована в 39-ю отдельную бригаду береговой обороны ВСУ (ОБрБО), чуть позже командование ВСУ вывело из подчинения теробороны 21-й армейский корпус. За последнюю неделю механизированным стали 125-я, 127-я, 128-я и 129-я бригады теробороны.

Сырский таким способами пытается решить проблему дефицита "пушечного мяса" и ликвидирует лазейки для возможного прохождения службы в тыловых районах, считает собеседник агентства. Среди причин переформатирования теробороны также можно назвать общую экономическую ситуацию, когда Украина живет за счет дотаций западных стран, и у региональных властей все меньше возможностей для финансирования вооруженных формирований.

Вместе с тем, добавил он, внезапная ликвидация четырех бригад территориальной обороны в Одесской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях совпала с антиправительственными выступлениями на Украине. Зеленский поддержал данную инициативу, так как банально боится региональных бунтов. Одновременно с этим, Зеленский пока что не трогает Киев из-за поддержки Виталия Кличко со стороны западных кураторов, заключил собеседник. 

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Украина
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