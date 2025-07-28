Как формируется новый облик российского ВМФ.

«Сейчас в России строятся десятки кораблей». Такими словами в День Военно-морского флота эксперты оценивают как обновление корабельного состава, так и резкий рост значения роботизированных систем для морских боевых действий. Как формируется новый облик ВМФ России и какие задачи отрабатывались на завершающихся учениях «Июльский шторм»?

В 2025 году традиционный главный военно-морской парад, проходящий в День ВМФ в Санкт-Петербурге, отменен – как и все прочие праздничные мероприятия. Вместо этого в последнее воскресенье июля завершаются оперативные учения "Июльский шторм". В контексте продолжающейся на Украине спецоперации и постоянных угроз с морских направлений со стороны НАТО, особенно на Балтике, трудно усомниться в правильности такого решения. Нынешнему празднику интенсивная боевая подготовка соответствует больше, чем торжества.

Основные события учений, которыми руководил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, происходили в Тихом, Северном Ледовитом океанах, Балтийском и Каспийском морях. В ходе "Июльского шторма" проверялись готовность моряков к решению нестандартных задач, применение высокоточного оружия. Среди, опять же, примет времени – прошедшие на Тихоокеанском флоте учения по отражению атак морских дронов и беспилотников.

Впрочем, не обошлось и без торжественных моментов. В преддверии праздника была проведена церемония подъема Андреевского флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", в которой принял участие президент России Владимир Путин. Подводный ракетоносец проекта "Борей-А" стал 142-й атомной субмариной, сошедшей со стапелей "Севмаша".

Отмечая заслуги корабелов, Владимир Путин подчеркнул, что за последние шесть лет в состав Военно-морского флота России вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М". Кроме того, глава совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин доложил о завершении масштабной модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который готовится к выходу на ходовые испытания.

В ближайшие годы морскую часть ядерной триады пополнят еще четыре подводные лодки проекта "Борей-А". Четыре крейсера проекта "Ясень-М" находятся в стадии строительства, в ближайших планах – строительство еще двух подводных кораблей данного проекта.

"Сегодня на наших глазах формируется новый облик ВМФ России.

Создана группировка новых ракетоносцев на Северном и Тихоокеанском флотах. Также пришли многоцелевые АПЛ четвертого поколения, которые могут решать более широкие задачи – наносить ракетные удары по берегу и кораблям, охотиться за подводными лодками", – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

Только за последние пять лет в России построили 49 кораблей различных классов. В частности, можно напомнить, что в прошедшем году "Адмиралтейские верфи" передали в состав флота подводную лодку "Кронштадт" (проект 677"Лада"), а в июне этого года – субмарину "Якутск" (проект 636.3 "Варшавянка"). В этом году планируется ввести в строй новую лодку проекта 677 – "Великие Луки". По словам эксперта, сегодня также стоит вопрос создания океанских кораблей и дальней морской зоны, в первую очередь фрегатов проекта 22350.

"Сейчас в России строятся десятки кораблей. Среди них патрульные корабли ледового класса проекта 23550 и много других.

Новые корабли поступают с усиленной противовоздушной обороной, на них устанавливают зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Современные корветы могут решать задачи не только в ближней морской зоне, но и дальней. Также на все флоты поступают новые тральщики. Уделяется внимание созданию дронов, в том числе подводных. Их необходимо иметь, исходя из опыта боевых действий в Черном море", – считает спикер.

Кроме этого, у флота отмечается острая потребность в современных десантных кораблях всех типов, а также в скоростных, малозаметных десантных и десантно-штурмовых катерах. В том числе и в беспилотной версии. Флот нуждается и в обновлении и усилении Морской авиации, и в окончательном формировании космической системы для целеуказания противокорабельных ракет – чтобы, в частности, гиперзвуковые ракеты "Циркон" смогли проявить себя в полной мере. Недаром в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено выделить 8 трлн 400 млрд рублей.

Флот развивается в направлении создания сетецентрических систем из подводных, надводных и летающих дронов. Как сказал на недавнем совещании, посвященном стратегии развития ВМФ, Верховный главнокомандующий, именно роботизированные морские комплексы во многом определят будущее Военно-морского флота.

Безэкипажность становится трендом во всех направлениях кораблестроения. Скажем, создание беспилотных подводных ракетоносцев и универсальных субмарин – довольно близкая перспектива.

Тем более что у России есть серьезные заделы в этом направлении. По словам Василия Дандыкина, разработанная по поручению президента стратегия развития флота на 25 лет вперед учитывает изменившуюся геополитическую обстановку, новые вызовы и цифровую революцию.

"Численностью на земле и море проблему не решишь. Экипаж новейшего подводного ракетоносца "Князь Пожарский" составляет 106 человек. У американцев на аналогичной подлодке типа "Огайо" экипаж гораздо больше. И это означает, что многие задачи на российских современных подлодках решает электроника и различные робототехнические комплексы. И так во всем – нужно идти вперед, развивать элементные базы. Развивая военные технологии, мы совершенствуем гражданское производство", – отметил спикер.

По словам эксперта, президенту Владимиру Путину удалось не только возродить Военно-морской флот России и вновь сделать его одним из мощнейших в мире: "Развитие также получила группировка береговых войск – артиллерийские части и морская пехота, которая очень хорошо проявляет себя в зоне специальной военной операции. Уже принято решение о том, что пять бригад морской пехоты станут дивизиями. Даже в советское время морская пехота не обладала такой численностью". Победу в спецоперации приближают и действия на Черноморском флоте Морской авиации, и береговые ракетчики, и подводный флот, наносящий удары "Калибрами" по целям на всей территории Украины.

Как напоминает Дандыкин, сегодня Военно-морской флот – предмет особой гордости российского народа, а День ВМФ давно стал по-настоящему народным праздником. "Раньше это в основном касалось тех городов, где базируются флоты. Я служил в Севастополе и знаю, что это был праздник всего города. Но сейчас это в большей степени всенародный праздник. Моряки за свою более чем 300-летнюю историю российского флота заслужили к себе такое отношение. Мы видим, сколько за последнее время сделано для повышения престижа службы на флоте, повышения боеготовности ВМФ", – подчеркнул капитан I ранга запаса.

Высокая боеготовность наших моряков – важный сдерживающий фактор для потенциальных противников, прежде всего из стран НАТО. Так, упомянутые учения "Июльский шторм", помимо боевой учебы, несли еще одну не менее важную цель – демонстрацию нашим противникам возможностей ВМФ России и готовность их применить в случае необходимости. Моряки отрабатывали элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования. Не далее как накануне, 26 июля, корабли Балтфлота в ходе комбинированного применения морских беспилотных систем уничтожили корабль условного противника.

Напомним, что как только наши боевые корабли стали сопровождать торговые суда на Балтике, попытки их захвата прекратились. Как сказал председатель Морской коллегии Николай Патрушев, любое посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и политикой в области ядерного сдерживания.

Однако даже самое современное оружие – это еще не все. По словам легендарного русского флотоводца Павла Нахимова, "матрос есть главный двигатель на военном корабле", а российский флот обладает тем, что нельзя купить за деньги – боевым опытом, традициями и несгибаемым духом русских моряков.

Борис Джерелиевский