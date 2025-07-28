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Деловая газета "Взгляд"

Экспорт дронов с Тайваня вырос почти на 750%

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Флаг Тайваня
Флаг Тайваня.
Источник изображения: Global Look Press/Walid Berrazeg

Поставки беспилотников с Тайваня за первые шесть месяцев выросли почти в восемь раз, при этом основным покупателем этой продукции стала Польша

Экспорт дронов с Тайваня увеличился почти на 749% с января по июнь, передает ТАСС. Поставки достигли 11,89 млн долларов, что значительно превышает показатели прошлого года. Более половины тайваньских БПЛА приобрела Польша – на 6,48 млн долларов. Вторым по объему импорта стали США с покупкой на 1,55 млн долларов, а Германия закупила дронов на 1,46 млн долларов.

Как пишет Focus Taiwan, осенью 2024 года на острове был создан отраслевой альянс TEDIBOA, объединивший свыше 120 производителей и разработчиков в сфере беспилотников. Альянс также включает компании, выпускающие модули, аккумуляторы и наземное оборудование.

Тайваньские беспилотники находят применение как в военных, так и в гражданских сферах. Они используются для охраны границ, мониторинга территории, защиты от вражеских дронов, а также в сельском хозяйстве, для инспекции инфраструктуры и наблюдения за городами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей.

Дмитрий Зубарев

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Страны
Германия
Китай
Польша
США
Тайвань
Продукция
F-16
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Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Военные учения
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