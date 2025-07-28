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Военное обозрение

«Самая мощная бомба в истории страны»: Турция показала испытания боеприпаса Gazap с термобарическим зарядом

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкие СМИ сообщают об испытаниях бомбы Mk84 Gazap («Гнев») с термобарическим зарядом, сброшенной с борта истребителя F-16. Соответствующее видео показано в сети.

Это самая мощная бомба в истории страны

- отмечают местные издания.

Её вес составляет около 910 кг. Работу над боеприпасом вели местные компании MKE и Tubitak Sage. Действие термобарического заряда заключается в распылении и детонации в воздухе взрывного аэрозоля. На кадрах видно, как возникает огромная ударная волна, сопровождающаяся чрезвычайно высокой температурой.

Источник изображения: topwar.ru

Термобарические заряды особенно эффективны против целей в закрытых помещениях, бункерах и укреплениях.

Бомба Mk84 Gazap может быть размещена на борту истребителей F-4 и F-16.

Испытания проводились на одном из полигонов, расположенных в Центральной Анатолии. Минобороны назвало программу создания бомбы Gazap «важной вехой в развитии потенциала сдерживания противников».

Источник изображения: topwar.ru

Gazap и её поперечное сечение были показаны на международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025 в Стамбуле. Судя по внутренней конструкции, бомба уничтожает цели не только воздействием термобарического заряда, но и тысячами поражающих элементов различного размера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
F-16
F-4
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