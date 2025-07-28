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Военное обозрение

«Новая жизнь старой ракетной установки»: Украина модернизирует БМ-21 «Град»

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Источник изображения: topwar.ru

Нацгвардия Украины опубликовала фотографии модернизированной советской РСЗО БМ-21 «Град». Как указывается в западной прессе, ВСУ до сих пор располагают несколькими сотнями систем этого типа:

Однако многие из них находятся в плохом техническом состоянии и требуют капитального ремонта или даже модернизации.

Главным изменением стала замена существующего советского шасси «Урал-375Д» на немецкое MAN TGM 6x6. Как утверждается, это не только повысило проходимость и удобство эксплуатации, но и добавило на установку дополнительное пространство, которое позволяет размещать боезапас. Это обеспечивает ПУ возможности, аналогичные чехословацкой RM-70, повышая её автономность. Кроме того, БМ-21 получила новую цифровую СУО.

Улучшение дало новую жизнь старой ракетной установке

- пояснили в украинском командовании.

Источник изображения: topwar.ru

При этом неизвестно, насколько последовательно проводится модернизация под этот стандарт: количество усовершенствованных ПУ не называется.

БМ-21 «Град» была разработана в начале 1960-х годов для замены системы БМ-14. РСЗО оснащена 40 направляющими, расположенными в 4 ряда. В зависимости от типа НУРС дальность стрельбы составляет от 20 до 45 км. ПУ могут иметь электрическое или ручное наведение. Полный залп может быть произведён за 20 секунд.

В настоящее время БМ-21 является наиболее распространённой в мире РСЗО и имеет многочисленные местные модификации, такие как чехословацкая RM-70 и польская WR-40 Langusta.

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Страны
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
MAN
ГАЗ Группа
Росгвардия
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