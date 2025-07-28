«Запрограммировал и поехали»: производитель американских атомных подлодок внедряет коботов

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Кобот на предприятии GD Electric Boat
На заводе в Квонсет-Пойнт, принадлежащем GD Electric Boat, начинается производство атомных подводных лодок для ВМС США – изготовление секций. Здесь развернулось активное внедрение так называемых «коботов» (коллаборативных роботов) – автоматических устройств, предназначенных для совместной работы с человеком.
Они начали использоваться для резки стали с 2023 года. Сварочные коботы были внедрены в 2024 году. Коботов в основном используют для резки и снятия фасок больших листов изогнутой стали. Некоторые сварные швы приходится шлифовать вручную, чтобы соответствовать спецификациям.
- пояснили на предприятии.
По словам директора по оснащению, «результаты просто потрясающие», так как весь процесс оснащения [секциями] новых АПЛ класса Columbia сократился со 180 до 65 дней после внедрения коботов.
Всего на мощностях Electric Boat трудится около 24 тыс. работников, из которых около 6,8 тыс. в Квонсет-Пойнте. Годовой уровень текучести кадров в компании составляет около 10%.
- говорится в издании Defense One.
Так, согласно отчёту Счётной палаты США, опубликованному в апреле, первая АПЛ класса Columbia отстаёт от графика как минимум на год и должна поступить на флот в 2029 году. На этом фоне министр ВМС Джон Фелан недавно призвал корабелов использовать новые технологии, включая робототехнику и автоматизацию, «для повышения уровня подготовки рабочих»:
Как указывается в издании, одни только роботы не устранят задержки. Помимо ожидания деталей или компонентов от поставщиков, самой большой проблемой является нехватка места на верфи.