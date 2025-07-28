«Не такой уж и лёгкий танк»: США отправили на хранение M10 Booker

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В мае новое руководство Пентагона, пришедшее в администрацию вместе с Дональдом Трампом, пустило «под нож» целый ряд типов техники, распорядившись избавиться, в частности, от лёгких бронеавтомобилей Humvee и части парка вертолётов AH-64D Apache.

Однако M10 Booker стал единственной программой, которая официально уже находится в процессе закрытия. Армия начала процесс вывода из эксплуатации своего не такого уж и лёгкого танка

- говорится в издании Defense One.

Как указывается, Booker отправились на хранение, пока официальные лица ведут переговоры о расторжении контракта 2022 года с концерном General Dynamics на оставшиеся 93 машины. Это был первый этап закупок – в общей сложности предполагалось приобрести 504 экземпляра, которые должны были поступить на вооружение пехотных подразделений.

Стоимость первоначального контракта на производство составила около $1 млрд. В рамках его исполнения армия получила на вооружение три машины. Сейчас идут переговоры, какую сумму подрядчик должен вернуть военным за вычетом штрафа за расторжение контракта.

Тем временем появились предположения, что Booker может захотеть заполучить Корпус морской пехоты. В прошлом месяце ряд офицеров КМП выступили за их передачу морпехам, чтобы восполнить пробел в огневом потенциале, образовавшийся после вывода из состава корпуса танков M1 Abrams.

Как командиры лёгких разведывательных батальонов, мы считаем эти пробелы насущными и ощутимыми. Одной скорости и скрытности недостаточно. Морским пехотинцам нужна платформа для ведения огня прямой наводкой, которая сможет выжить и одержать верх в ближнем бою

- заявили подполковники Джон Дик и Дэниел Филлипс.

Как пояснили в командовании армии, возможность о передаче Booker с КМП не обсуждалась.