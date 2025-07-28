Путин указал на важность Дня ВМФ для всей России

День Военно-Морского Флота (ВМФ) важен не только для Армии России, но и для всей страны. Об этом 27 июля сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе поздравления военных моряков.

«Праздник, естественно, красивый, очень нужный и важный для страны — не только для флота, а для страны в целом. Имею в виду ту роль и значение, которое имеют и играют Вооруженные силы в целом и их военно-морская составляющая в частности», — отметил он.

По словам российского лидера, праздник проходит в боевой рабочей обстановке и флот продолжает демонстрировать свои боевые возможности и качества.

Ранее в этот день глава государства прибыл в Санкт-Петербург, где поздравил личный состав с Днем ВМФ у Адмиралтейства. Путин подчеркнул, что российский флот остается гордостью страны со времен императора Петра Первого.

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