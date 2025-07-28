«Исторический момент»: Индонезия заказала перспективный турецкий истребитель KAAN

Источник изображения: topwar.ru

KAAN

На полях проходящей в Стамбуле выставке IDEF 2025 Индонезия подписала с Управлением оборонной промышленности Турции (SSB) контракт на поставку 48 боевых самолётов KAAN.

Мы стали свидетелями исторического момента

- заявили в SSB.

Подрядчиком является концерн Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) – разработчик перспективного истребителя, который должен начать поступать в ВВС Турции к концу 2028 года. TUSAŞ вместе с местными компаниями создаст в Индонезии инфраструктуру для частичного производства и обслуживания заказанных самолётов. Более подробные детали о сделке, включая её стоимость (оценочно – $10 млрд), на данный момент озвучены не были.

Таким образом, данный контракт стал первым и при этом внушительным экспортным успехом для KAAN, который при этом на момент подписания сделки ещё даже не готов к боевому развёртыванию, уже не говоря о технологической зрелости проекта. Следующими заказчиками самолёта могут стать Египет и Пакистан.

Источник изображения: topwar.ru

Фрегат типа Istiif

Кроме того, Джакарта заказала у турецкой компании TAIS два фрегата класса MİLGEM Istiif.

Мы надеемся, что это сотрудничество, воплощающее общую концепцию морской обороны двух союзных государств, будет выгодно для всех вовлеченных сторон

- отметили в SSB.

Источник изображения: topwar.ru

ТТХ фрегатов типа Istiif

Фрегаты типа Istiif, так же как и истребитель KAAN, сложно назвать проверенным в деле проектом: из 8 кораблей, предназначенных для ВМС Турции, в строй введён только один (в январе 2024 года), ещё два спущены на воду.