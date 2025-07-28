Таиланд показал нанесение авиаударов по войскам Камбоджи южнокорейскими управляемыми бомбами KGGB

Источник изображения: topwar.ru

В ходе приграничных столкновений с войсками Камбоджи ВВС Таиланда применили южнокорейские управляемые бомбы KGGB (Korean GPS-Guided Bomb).

По словам военных источников, на которые ссылается местная пресса, авиаудары вблизи храма Та Моан Тхом наносили истребители F-16, сбросив бомбы Mk.82, оснащённые комплектом KGGB, разработанным южнокорейской компанией LIG Nex1.

Как утверждается, в результате атаки были уничтожены КП, склады боеприпасов и по меньшей мере две РСЗО БМ-21 «Град» (или его китайские либо чехословацкие реплики), размещённые на территории Камбоджи. Соответствующие кадры публикуются в сети. Таким образом, изделие KGGB дебютировало на поля боя.

Источник изображения: topwar.ru

KGGB представляет собой комплект наведения, превращающий обычные свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие большой дальности. По заявлениям разработчика, благодаря выдвижным крыльям и GPS-наведению в сочетании с ИНС боеприпас может поражать цели на дальности от 47 до 103 км с точностью от 4 до 13 м, в зависимости от условий запуска.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает разработчик, технология сопоставима с американской системой JDAM-ER, используемой силами НАТО, но имеет меньшую стоимость. Согласно данным издания Janes, Таиланд приобрел в 2022 году 20 комплектов KGGB на общую сумму около $2,8 млн.

Зарубежные обозреватели отмечают, что Таиланд воспользовался своим превосходством в воздухе и технике, сочетая применение истребителей F-16, УБС Т-50ТН, ударных беспилотников и высокоточного оружия для нанесения ударов по войскам Камбоджи как на марше, так и на линии соприкосновения.