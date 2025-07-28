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ТАСС

Путин познакомился с разработками молодежного КБ "Корабелки"

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© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президента сопровождают глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник Николай Патрушев и петербургский губернатор Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ). Здесь глава государства осмотрит разработки молодежного конструкторского бюро (КБ), а также посетит научно-производственный корпус и центр единоборств.

Президента сопровождают глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник Николай Патрушев и петербургский губернатор Александр Беглов. Путин был в "Корабелке" в январе прошлого года, однако, как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, захотел познакомиться с открывшимися за прошедшее время объектами этого единственного в России готовящего специалистов во всех областях судостроения вуза.

Молодежное конструкторское бюро существует в "Корабелке" с прошлого года. Молодые сотрудники и студенты 3-5 курсов получают возможность вместе с инженерами верфи "Эмпериум" заняться разработкой электросудов. КБ снабжено принтерами трехмерной печати (двумя крупномасштабными и двумя со средним рабочем полем), позволяющими не только создавать модели корпусов проектируемых судов, но и макеты технических и дизайнерских решений функциональных элементов, устройств и механизмов. Сейчас в там трудятся 14 учащихся университета, а 46 - проходят на "Эмпериуме" стажировку. Получив опыт работы, студенты могут продолжить работу на верфи.

Именно общими усилиями предприятия и молодежи "Корабелки" был создан проект судна "Мойка 2.0" для рек и каналов Санкт-Петербурга. В этом году молодежное КБ занимается разработкой высокоскоростного пассажирского судна-катамарана ЕМ-030. Его вместимость - 130 человек, дальность хода - до 600 км, а максимальная скорость - 30 узлов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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