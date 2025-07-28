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ТАСС

Путин осмотрел новое здание научно-производственного корпуса "Корабелки"

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© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Подразделение функционирует в составе крупнейшего института "Корабелки" лазерных и сварочных технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжил посещение Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) осмотром открытого в феврале нового здания Научно-производственного корпуса (НПК) "Корабелки".

Подразделение функционирует в составе крупнейшего института "Корабелки" лазерных и сварочных технологий. В 2022-2023 гг. оборудование корпуса было полностью импортозамещено. НПК оснащен современными установками и станками, 3D-принтерами, многие - оригинальной собственной разработки. Действует и учебная верфь корпуса, где изготавливаются не только как в цехах высокоточные заготовки деталей, но и крупногабаритные части судов.

С участием специалистов "Корабелки" спроектирована первая в России цифровая верфь Онежского судостроительно-судоремонтного завода и разработана собственная информационная система цифрового производства. Пилотный проект планируется в дальнейшем распространить на всю страну.

Главу государства сопровождали его помощники Алексей Дюмин, Николай Патрушев, Андрей Фурсенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр образования Валерий Фальков. 

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Патрушев Николай
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