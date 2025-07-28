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ВМФ России завершил масштабное учение «Июльский шторм»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Военно-морской флот (ВМФ) России завершил оперативные учения «Июльский шторм», которые проходили с 23 по 27 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В маневрах приняли участие силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Руководил учениями главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

По информации Минобороны, было выполнено около 550 боевых упражнений, из них более 450 — с практическим применением оружия. В маневрах были задействованы свыше 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной техники и более 15 тыс. военнослужащих.

В заключительный день масштабных маневров фрегат «Адмирал Головко», атомный подводный ракетоносец «Орел» и береговой ракетный комплекс «Бастион» выполнили пуски крылатых ракет «Калибр», «Гранит» и «Оникс» по групповой морской цели в Баренцевом море.

В ведомстве заявили, что ключевой задачей учений была проверка готовности к комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем и современных образцов вооружения. По итогам учений проверены слаженность экипажей, уровень подготовки и способность флотов к решению сложных оперативных задач в современных условиях.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам оперативных учений по видеосвязи отметил, что учения «Июльский шторм» направлены на проверку боевой готовности российского флота. По его словам, Россия будет и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей, надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружением.

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