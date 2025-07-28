Минобороны рассказало о цели учения "Июльский шторм"

МО РФ: на учении "Июльский шторм" проверялась готовность ВМФ

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В ходе учения Военно-морского флота России "Июльский шторм" проверялась готовность ВМФ к выполнению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, сообщило министерство обороны РФ.

Силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в проходившем 23-27 июля оперативном учении "Июльский шторм".

"В ходе учения "Июльский шторм" Главным командованием Военно-Морского Флота была проверена готовность группировок сил флотов и Каспийской флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

В оперативном учении "Июльский шторм" было задействовано свыше 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, более 15 тысяч военнослужащих.