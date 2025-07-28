Войти
ТАСС

Путин в "Корабелке" познакомится с разработками молодых конструкторов

570
0
0
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в "Корабелке" "готовят высокотехнологичные кадры"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, работающий в День ВМФ в Санкт-Петербурге, осмотрит кузницу кадров в области судостроения - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), знаменитую ленинградскую "Корабелку". Главу государства познакомят с разработками действующего в вузе молодежного конструкторского бюро, анонсировал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в "Корабелке" "готовят высокотехнологичные кадры". "Фактически студенты работают над созданием новых установок, новых технологий, которые в судостроении используются". Главе государства, анонсировал Песков, "покажут молодежное конструкторское бюро, которое продемонстрирует президенту свои наработки".

Кроме того, рассказал пресс-секретарь главы государства, "спортивный объект посмотрит президент, в целом пообщается". "Там достаточно внушительная команда будет сопровождать, это и министр образования [Валерий Фальков], это, естественно, и губернатор [Санкт-Петербурга Александр Беглов], это и [помощник президента, председатель Морской коллегии Николай] Патрушев, который курирует этот университет, - пояснил Песков. - Будет такое, достаточно насыщенное посещение университета".

Молодежное конструкторское бюро существует в "Корабелке" с прошлого года. Молодые сотрудники и студенты 3-5 курсов получают возможность вместе с инженерами верфи "Эмпириум" заняться разработкой электросудов. Именно общими усилиями верфи и молодежи "Корабелки" был создан проект судна "Мойка 2.0" для рек и каналов Санкт-Петербурга.

Путин регулярно посещает этот единственный в РФ готовящий специалистов по всем направлениям судостроения вуз. В последний раз он приезжал в "Корабелку" в январе прошлого года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету