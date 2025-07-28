Путин в "Корабелке" познакомится с разработками молодых конструкторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в "Корабелке" "готовят высокотехнологичные кадры"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, работающий в День ВМФ в Санкт-Петербурге, осмотрит кузницу кадров в области судостроения - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), знаменитую ленинградскую "Корабелку". Главу государства познакомят с разработками действующего в вузе молодежного конструкторского бюро, анонсировал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в "Корабелке" "готовят высокотехнологичные кадры". "Фактически студенты работают над созданием новых установок, новых технологий, которые в судостроении используются". Главе государства, анонсировал Песков, "покажут молодежное конструкторское бюро, которое продемонстрирует президенту свои наработки".

Кроме того, рассказал пресс-секретарь главы государства, "спортивный объект посмотрит президент, в целом пообщается". "Там достаточно внушительная команда будет сопровождать, это и министр образования [Валерий Фальков], это, естественно, и губернатор [Санкт-Петербурга Александр Беглов], это и [помощник президента, председатель Морской коллегии Николай] Патрушев, который курирует этот университет, - пояснил Песков. - Будет такое, достаточно насыщенное посещение университета".

Молодежное конструкторское бюро существует в "Корабелке" с прошлого года. Молодые сотрудники и студенты 3-5 курсов получают возможность вместе с инженерами верфи "Эмпириум" заняться разработкой электросудов. Именно общими усилиями верфи и молодежи "Корабелки" был создан проект судна "Мойка 2.0" для рек и каналов Санкт-Петербурга.

Путин регулярно посещает этот единственный в РФ готовящий специалистов по всем направлениям судостроения вуз. В последний раз он приезжал в "Корабелку" в январе прошлого года.