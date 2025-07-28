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Военное обозрение

«Находится вдали от фронта»: испытания немецкой БМП KF41 Lynx на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая гусеничная БМП KF41 Lynx должна была стать одним из основных типов бронетехники ВСУ в своём классе: речь шла о возможных поставках сотен экземпляров. Однако возникают вопросы, как она себя показала на местном «ландшафте».

В конце 2024 года Киев получил для испытаний одну БМП KF41 Lynx, что подтвердил глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Машина была произведена на заводе в Унтерлюссе и должна была стать одной из 10 единиц, которые планировалось передать ВСУ.

В середине июля он снова затронул эту тему в интервью изданию Bild, отметив, что один экземпляр Lynx всё ещё проходит испытания в украинской армии, но «находится вдали от линии фронта». При этом других поставок не было.

Таким образом, уже прошло более полугода, но до сих пор неясно, как показала себя данная БМП и почему задерживается передача дополнительных 9 машин.

Концерн Rheinmetall сообщил в 2024 году о намерении открыть на Украине производственную линию для БМП KF41 Lynx и БТР Fuchs, а также делал более амбициозные заявления о готовности наладить здесь выпуск танков KF51 Panther.

Но фактически всё ограничилось налаживанием на месте ремонта БМП Marder 1A3. Вероятно, что в скором времени на Украину будут перенесены мощности по обслуживанию танков Leopard 1/2 и САУ PzH 2000. Однако планы концерна по созданию местного производства бронетехники так и не были реализованы.

Источник изображения: topwar.ru

Основным вооружением KF41 является 30/35-мм автоматическая пушка с боеприпасами с программируемым подрывом. Угол вертикальной наводки составляет +45/-10°. Основным противотанковым средством являются ПТУР Spike-LR/LR2, установленные в сдвоенной ПУ в башне машины. Скорострельная пушка дополняется спаренным 7,62-мм пулемётом, возможна установка дистанционно управляемого боевого модуля.

При необходимости техника может быть оснащена другой башенной системой, например, с 105/120-мм танковой пушкой, что превращает её в машину огневой поддержки или средний танк. Двигатель на 1140 л. с. обеспечивает скорость до 70 км/ч.

Экипаж состоит из 3 чел., десант из 8. Командир, наводчик и водитель имеют люки над своими рабочими местами. Экипаж также может покинуть машину через гидравлически опускаемую аппарель, расположенную в задней части машины для выхода десанта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
PzH 2000
Spike NLOS
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
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