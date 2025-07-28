"Это монстр". Запад шокировала подводная лодка, которую показали Путину

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский" в Северодвинске.

Le Parisien сравнила атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" с монстром

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Французское издание Le Parisien сравнило атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" с монстром.

"Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике", — говорится в материале.

Неудивительно, что он был назван в честь князя Пожарского, исторического героя войны, освободившего Москву от польско-литовских захватчиков в 1612 году, добавил автор статьи.

В четверг Путин в Северодвинске провел совещание на тему развития подводного военно-морского флота России и посетил церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский".

Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду в Северодвинске в 2024 году. Крейсер является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А", относится к четвертому поколению подводных атомоходов. "Князь Пожарский" оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Как и другие корабли четвертого поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил России, и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, добавил глава государства.