Путин назвал цель учений ВМФ

Путин назвал целью учений ВМФ решение нестандартных задач с учетом опыта СВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал целью оперативных учений ВМФ решение комплекса нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.

Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля.

"Основная цель учений - это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - заявил Путин.

Он уточнил, что идёт отработка практических навыков оперативного состава всех уровней по управлению силами флота в условиях обстановки, приближённых к боевым.

"Проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчётов морской авиации и береговых ракетных комплексов", - добавил президент РФ.

Путин рассказал, что ВМФ детально отрабатывает действия частей и соединений флота при отражении нападения с моря.

"Основная цель учений – это детальная отработка действий частей и соединений Флота при отражении нападения с моря", - сказал Путин.

Он отметил, что маневры одновременно проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей. В них задействовано более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, другая военная техника, а также свыше 15 тысяч личного состава.